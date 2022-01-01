Galatasaray Yönetimi, transfer soruşturması açtı

Galatasaray Yönetimi, dikkat çeken komisyon ödemelerini takibe aldı ve soruşturma açtı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Yönetimi, transfer soruşturması açtı
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01 Ocak 2022 10:51
Galatasaray'da transfer bilançolarını araştıran yönetimin dikkatini bir menajere hak edişinden fazla ödenen komisyon çekti ve soruşturma açıldı.

Geçen sezonun ortasında West Bromwich'e kiralanan Diagne'nin 1 milyon 175 bin Euro yarım devre maaşını ödemekten kurtulan Aslan'da bu transfere aracılık eden Musampa'ya 195 bin Euro ödendiği ortaya çıktı.

%10'u 77 bin Euro aştığı finansal raporlara yansıyan bu fahiş komisyon, yönetimin gözünden kaçmadı ve Diagne transferinin perde arkası araştırılmaya başlandı.


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