Galatasaray ve Karabağ depremzedeler için oynayacak!

Milli arayı boş geçmek istemeyen Galatasaray, hazırlık maçı yapılacağını açıkladı.
Sarı kırmızılılar, Karabağ ile 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Sarı kırmızılılar, Karabağ ile 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da geliri depremzedelere bağışlanmak üzere hazırlık maçı yapılacağını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Galatasarayımızın, 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da Qarabağ FK ile Azerbaycan'da oynayacağı hazırlık karşılaşmasının tüm gelirleri depremzede vatandaşlarımıza bağışlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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