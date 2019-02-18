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Galatasaray ve Beşiktaş'ın 2. Lig'den transfer hedefi

Sarıyer'in 17 yaşındaki genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım için G.Saray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Kaynak: Sabah
Galatasaray ve Beşiktaş'ın 2. Lig'den transfer hedefi
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18 Şubat 2019 08:26
TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sarıyer'in 17 yaşındaki genç futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım için G.Saray ve Beşiktaş karşı karşıya geldi.

Sarıyer Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, "Bertuğ sol kenar ve forvet oynuyor. Bertuğ için Beşiktaş ve G.Saray'dan talep var. Fatih Terim, Bertuğ'un transferi için bizzat Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç ile görüştü. Beşiktaş Başkam Fikret Orman da bizzat aradı" dedi.

Hücum hattında önemli bir potansiyel olarak görülen Bertuğ'un transferi şimdiden merakla beklenmeye başlandı

 

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