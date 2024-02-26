Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!

Galatasaray, Antalyaspor maçında penaltı bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen pozisyonu ekran izledi ve penaltı kararı verdi. Kerem Aktürkoğlu, penaltıda topu ağlara gönderdi. Galatasaray, 57'de bir kez daha penaltı kazandı, Kerem bu kez direği geçemedi.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray, VAR incelemesiyle penaltı kazandı!
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26 Şubat 2024 20:13
Son güncelleme 26 Şubat 2024 21:26
Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Galatasaray'da Tete, 9. dakikada Van de Streek'in müdahalesiyle ceza sahasında yerde kaldı.

Sarı-kırmızılı oyuncular, hakem Abdulkadir Bitigen'e penaltı itirazlarında bulundu.

Hakem Abdulkadir Bitigen, VAR hakemi Özgür Yankaya'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu ekranda izledi ve penaltı kararı verdi.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, 11. dakikada ağları havalandırdı.



Öte yandan Antalyasporlu oyuncular, Tete'nin pozisyon başlangıcında ofsaytta olduğu yönünde itirazda bulundu. Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'nden gelen görüntüde Brezilyalı futbolcunun ofsaytta olmadığı görüldü.



"KOMİK BİR PENALTI"

Hakem yorumcusu Ahmet Çakar, Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki maçta yaşanan penaltı pozisyonunu değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, şu sözleri kullandı; "Galatasaray- Antalyaspor tiyatrosu başladı. Komik bir penaltı. Aynen beklendiği gibi senaryo devam ediyor."

Öte yandan sosyal medyada Galatasaraylı taraftarlar pozisyonun net bir penaltı olduğunu dile getirirken, Fenerbahçeli taraftarlar ise penaltı olmadığını savundu.


İKİNCİ PENALTI, KEREM DİREĞE TAKILDI!

Galatasaray, Antalyaspor ile oynadığı maçta 57. dakikada ikinci kez penaltı kazandı.

Soldan ceza sahasına giren Derrick Köhn, Erdoğan Yeşilyurt'un müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Abdulkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu, direğe takıldı.



 

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