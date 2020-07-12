Galatasaray, Trezeguet için randevu istedi

Aston Villa, Premier Lig'de bitime 4 hafta kala düşmesine kesin gözüyle bakılan takımlar arasında yer alıyor.



İngiliz kulübünün ligden düşmesi halinde, Mısırlı yıldız Trezeguet ile yolların ayrılması bekleniyor. Galatasaray da süreci yakından takipe diyor. 25 yaşındaki kanat oyuncusunun performansının Diagne ile birlikte tıpkı Kasımpaşa döneminde olduğu gibi artacağını düşünen Sarı-Kırmızılılar, menajer D'Avila'dan randevu talep etti.



Bu sezon Onyekuru'yu yeniden kadrosuna katması zor görünen Galatasaray'da plan, sol kanadı Trezeguet'ye emanet etmek. Yönetim bunun için önce oyuncuyla anlaşıp, ardından İngiliz kulübüyle pazarlıklara geçecek.



