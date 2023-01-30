Galatasaray, transferi açıkladı!

Galatasaray, Sassuolo'dan Kaan Ayhan transferini açıkladı.



Galatasaray, Sassulo'ya 28 yaşındaki futbolcunun kiralama bedeli olarak 400 bin euro ödeyecek. Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonu ise 2.8 milyon euro.



İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:



"Profesyonel futbolcu Kaan Ayhan ve kulübü US Sassuolo Calcio s.r.l ile oyuncunun 2022-23 sezonu için şarta bağlı satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne net 400.000 € tutarında geçici transfer ücreti ödenecektir Futbolcunun satın alma opsiyon bedeli 2.800.000 Euro'dur. Futbolcuya ise 2022-2023 sezonu için net 9.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir."



"İNANILMAZ MUTLUYUM"



Kaan Ayhan, transferinin açıklanmasının ardından kulüp televizyonuna, "Çok, inanılmaz mutluyum. Epeydir Kaan Ayhan haberleri okuyorduk. Nihayet geldim, bugünü bekliyordum. İnşallah çok büyük başarılara hep beraber imza atarız. 2 gün sonra ilk maç bizim stadımızda. Çok sabırsızım. Hep takım arkadaşlarımla buluşmayı dört gözle bekliyorum hem de sahada olmayı bekliyorum" diye konuştu.





KAAN'DAN PAYLAŞIM



Milli futbolcu, sosyal medya hesabından ise şu paylaşımı yaptı;



"Bugün Galatasaray ailesinin bir parçası oldum. Yeni yuvamda attığım imza bana büyük bir gurur ve mutluluğun dışında sorumluluk da yükledi. Yapmam gerekeni biliyorum; Galatasaray'ımızın hedefleri için formayı sonuna kadar terletmek ve sarı kırmızıyı en yüksekte tutmak. Küçükken kurduğum hayallerin gerçek olmasına sevinirken yeni hayallerin de peşini bırakmayacağım. Bu büyük camiaya gelmemde katkısı olan herkese sonsuz minnettarım."







