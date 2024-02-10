Galatasaray transfer döneminde nokta atışı yaptı

Ara transfer dönemini en verimli geçiren takımlardan biri Galatasaray oldu. Eksik bölgelere takviye yapan sarı-kırmızılılar, transferlerden yüksek kazanç elde etmeyi de başardı.

Haber; Posta, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray transfer döneminde nokta atışı yaptı
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10 Şubat 2024 13:31
Sacha Boey'i bonuslarla birlikte 35 milyon euro'yu bulan rekor bedelle Bayern Münih'e gönderen Galatasaray, Fransız futbolcunun boşluğunu Serge Aurier ile doldurdu. Bonservisi için sadece 100 bin euro ödenen 31 yaşındaki Fildişili sağ bek, yarın Afrika Kupası'nda final oynayıp takıma dahil olacak.

Icardi'nin sakatlığında forvette sıkıntı yaşayan Galatasaray, beklentilerin hayli altında kalan Bakambu'yu da 5 milyon euroya Real Betis'e sattı.

SOL BEK SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Sözleşmede ayrıca 5 milyon euro'luk bonus da var. Bakambu'nun yerine ise kadroya Vinicius katıldı. Sezon sonuna kadar sözleşme yapılan 28 yaşındaki santrfor için Fulham'a 600 bin euro kiralama bedeli ödenecek. Takımın kanayan yarası olan sol bek sorunu da çözüldü.

Angelino'yu Roma'ya gönderen Aslan, oyuncunun hem maaşından hem de zorunlu satın alma opsiyonundan kurtuldu. Kazımcan'ı da Ankaragücü'ne kiralayan Galatasaray, 3 milyon 350 bin euro bonservisle 25 yaşındaki Gana asıllı Alman futbolcu Derrick Köhn'ü Hannover'den aldı.

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