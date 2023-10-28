Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı kırmızılı takımın bu serisi 9 maça çıkardı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 28 yaptı. Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise Gaziantep Fk'ye konuk olacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.
Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.
Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.
Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.
İLHAN PALUT'UN KADRO TERCİHİ
Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Mondihom Kayserispor maçı kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Palut, ilk 11'de Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Benhur Keser ve Gaich'e görev vermezken bu oyuncuların yerine cezası tamamlanan Mİthat Pala, Eray Korkmaz, Zeqiri ve Mİnchev'e yerine görev verdi.
Çaykur Rizespor maça; Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev 11'i ile başladı.
FİLİSTİN'E DESTEK GELDİ
Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Çaykur Didi Stadı'nı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.
Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.
Taraftarlar,"Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı.
MAÇ TEMPOSUZ BAŞLADI!
Galatasaray ile Rizespor'un karşı karşıya geldiği maçın ilk 10 dakikasında iki takım kontrollü bir oyun ortaya koydu. Mücadeledeki ilk etkili atak 14. dakikada Galatasaray adına Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Soldan Mertens'in pasına Kerem, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan son anda topu çeldi.
MERTENS'İN ETKİLİ ŞUTU
İki takım adına da temposuz geçen dakikalar devam ederken 34. dakikada Mertens sahneye çıktı. Ceza sahası dışından topla buluşan Mertens çok sert vurdu. Top yandan az farkla auta gitti. Taraftarlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
G.SARAY İLK YARILARDA GOL YEMEDİ!
Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçın ilk yarısında gol yemedi.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER
İkinci yarı Okan Buruk oyuna müdahale etti. Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Ziyech oyuna girerken, Mertens, Kerem Demirbay ve Angelino oyundan ayrıldı.
RİZESPOR KALEYİ YOKLADI!
Çaykur Rizespor, mücadelenin 48. dakikasında Minchev ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncu yay üzerinden uzak köşeye doğru vurdu ama top yandan dışarı gitti.
RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ
Rizespor, 52. dakikada penaltı bekledi, Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Ev sahibi ekipte Mithat Polat ile Galatasaraylı Zaha ikili mücadeleye girdi. Rizesporlu futbolcular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI
Galatasaray'da Sacha Boey, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ama top kaleci Gökhan'da kaldı.
Skoru henüz bozamayan Okan Buruk, oyuna bir müdahale daha yaptı. 66. dakikada sarı kırmızılı takımda Zaha kenara gelirken Tete oyuna girdi.
G.SARAY, OLIVEIRA İLE ÖNE GEÇTİ
Sergio Oliveira 68. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Icardi'nin geriye doğru bıraktığı topta Oliveira, gelişine çok sert vurdu. Savunmaya çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.
RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Rizespor, Galatasaray'ın golüne 2 dakika sonra yanıt verse de gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Savunma arkasına atılan topa Gustavo sol ayağıyla çok iyi vurdu ve uzak köiden topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor'un yediği golden sonra etkili gelmeye devam etti. Soldan kullanılan kornerin ardından yay üzerinde topla buluşan Halil İbrahim gelişine vurdu ama top kaleci Muslera'da kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU NET FIRSATI KAÇIRDI
Ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topu Hakim Ziyech, Tete'ye bıraktı. O çaprazdan kaleye vurdu ama kaleci Gökhan gole izin vermedi. Dönen topa Kerem vurdu ama müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
14. dakikada Zaha'nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens'in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
34. dakikada Torreira'nın ara pasında Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera'da kaldı.
45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.
48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
68. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.
Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk.78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.83 Hojer) , Mithat Pala 8Dk.78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk.67 Benhur Kerser)
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk.46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk.46 Ziyech), Torreira, Mertens (Dk.46 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk.87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk.67 Tete), Icardi
Gol: Dk.68 Oliveira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.62 Zeqiri, Dk.87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor) Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk.89 Sanchez, Dk.90+5 Ziyech (Galatasaray)
Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray 1-0 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü 68. dakikada Sergio Oliveira kaydetti.
GALİBİYET SERİSİ 9 MAÇA ÇIKTI
Ligde 8 maçlık galibiyet serisi bulunan sarı kırmızılı takımın bu serisi 9 maça çıkardı.
Alınan bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 28 yaptı. Rizespor ise 14 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise Gaziantep Fk'ye konuk olacak.
OKAN BURUK'TAN 3 DEĞİŞİKLİK
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında oynadığı Bayern Münih kadrosundan üç değişiklikle karşılaşmaya çıktı.
Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, Bayern Munih maçında iğne ile sahaya sürdüğü Arjantinli futbolcu Icardi'ye bu maçta da ilk 11'de görev verdi.
Buruk, Şampiyonlar Liginde Bayern Munih'e 3-1 yenildikleri maçta görev alan oyunculardan Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'yi yedeğe çekerken, Rizespor karşısında bu futbolcunun yerine Angelino, Kerem Demirbay ve Mertens'i görevlendirdi.
Galatasaray maça, Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi ilk 11'i ile başladı.
Takımın yedek kulübesinde ise Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Lemos, Halil İbrahim Dervişoğlu, Hakim Ziyech, Nellson, Barış Alper Yılmaz, ve Cedric Bakambu oturdu.
İLHAN PALUT'UN KADRO TERCİHİ
Yeşil-mavili ekibin teknik direktörü İlhan Palut, ligde son oynadıkları ve 3-1 kaybettikleri Mondihom Kayserispor maçı kadrosunda 3 değişikliğe gitti.
Palut, ilk 11'de Muhammet Taha Şahin, Varesanovic, Benhur Keser ve Gaich'e görev vermezken bu oyuncuların yerine cezası tamamlanan Mİthat Pala, Eray Korkmaz, Zeqiri ve Mİnchev'e yerine görev verdi.
Çaykur Rizespor maça; Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan, Mithat Pala, Shelvey, Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck, Minchev 11'i ile başladı.
FİLİSTİN'E DESTEK GELDİ
Yeşil-mavili taraftarlar, Galatasaray maçına yoğun ilgi gösterdi. Çaykur Didi Stadı'nı dolduran taraftarlar, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye saldırıları nedeniyle Filistin'e destek verdi.
Takımlarını desteklemek için tribündeki yerini alan binlerce Çaykur Rizespor taraftarı, Filistin bayrağı ve atkıları açarak Filistin lehine sloganlar attı, dua etti.
Taraftarlar,"Kudus özgür olana kadar mücadele devam edecek. Kudüs İslam'ındır. Öldürülen kardeşin ölen sensin" pankartları açtı.
MAÇ TEMPOSUZ BAŞLADI!
Galatasaray ile Rizespor'un karşı karşıya geldiği maçın ilk 10 dakikasında iki takım kontrollü bir oyun ortaya koydu. Mücadeledeki ilk etkili atak 14. dakikada Galatasaray adına Kerem Aktürkoğlu'ndan geldi.
Soldan Mertens'in pasına Kerem, gelişine çok sert vurdu. Kaleci Gökhan Akkan son anda topu çeldi.
MERTENS'İN ETKİLİ ŞUTU
İki takım adına da temposuz geçen dakikalar devam ederken 34. dakikada Mertens sahneye çıktı. Ceza sahası dışından topla buluşan Mertens çok sert vurdu. Top yandan az farkla auta gitti. Taraftarlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.
G.SARAY İLK YARILARDA GOL YEMEDİ!
Sarı kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de oynadığı hiçbir maçın ilk yarısında gol yemedi.
OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİKLER
İkinci yarı Okan Buruk oyuna müdahale etti. Sarı kırmızılı takımda Kaan Ayhan, Sergio Oliveira ve Ziyech oyuna girerken, Mertens, Kerem Demirbay ve Angelino oyundan ayrıldı.
RİZESPOR KALEYİ YOKLADI!
Çaykur Rizespor, mücadelenin 48. dakikasında Minchev ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncu yay üzerinden uzak köşeye doğru vurdu ama top yandan dışarı gitti.
RİZESPOR PENALTI BEKLEDİ
Rizespor, 52. dakikada penaltı bekledi, Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi. Ev sahibi ekipte Mithat Polat ile Galatasaraylı Zaha ikili mücadeleye girdi. Rizesporlu futbolcular penaltı beklese de hakem oralı olmadı.
İKİNCİ YARI TEMPO ARTTI
Galatasaray'da Sacha Boey, sağ kanattan ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ama top kaleci Gökhan'da kaldı.
Skoru henüz bozamayan Okan Buruk, oyuna bir müdahale daha yaptı. 66. dakikada sarı kırmızılı takımda Zaha kenara gelirken Tete oyuna girdi.
G.SARAY, OLIVEIRA İLE ÖNE GEÇTİ
Sergio Oliveira 68. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi. Icardi'nin geriye doğru bıraktığı topta Oliveira, gelişine çok sert vurdu. Savunmaya çarpan top kaleciyi yanılttı ve ağlarla buluştu.
RİZESPOR'UN GOLÜ VAR'DAN DÖNDÜ
Rizespor, Galatasaray'ın golüne 2 dakika sonra yanıt verse de gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Savunma arkasına atılan topa Gustavo sol ayağıyla çok iyi vurdu ve uzak köiden topu ağlara gönderdi ama gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Rizespor'un yediği golden sonra etkili gelmeye devam etti. Soldan kullanılan kornerin ardından yay üzerinde topla buluşan Halil İbrahim gelişine vurdu ama top kaleci Muslera'da kaldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU NET FIRSATI KAÇIRDI
Ön alanda yapılan baskı sonucu kazanılan topu Hakim Ziyech, Tete'ye bıraktı. O çaprazdan kaleye vurdu ama kaleci Gökhan gole izin vermedi. Dönen topa Kerem vurdu ama müsait pozisyonda topu dışarı gönderdi. Mücadelede başka gol çıkmadı ve Galatasaray sahadan 1-0 üstün ayrıldı.
MAÇTAN DAKİKALAR(İLK YARI)
14. dakikada Zaha'nın soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Mertens'in üzerinden atladığı topa Kerem Aktürkoğlu'nun plase vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan sağına uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.
16. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Emirhan Topçu'nun şutu istediği gibi olmayınca top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
34. dakikada Torreira'nın ara pasında Mertens'in yaklaşık 25 metreden dönüp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
38. dakikada Mithat Pala'nın ara pasında hareketlenen Sauer, ceza sahası içerisine girdikten sonra sol ayağına alıp şutunda, top iyi yer tutan Muslera'da kaldı.
45. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Kerem Demirbay'ın sağdan ceza sahası içine ortasında, Abdülkerim Bardakçı'nın ayak içi şutunda, Olawoyin filelere gitmekte olan topu kafa ile oyun alanına çeldi.
Mücadelenin ilk yarısı, 0-0 berabere noktalandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
47. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası içine pasında, Icardi'nin şutunda, kaleci Gökhan Akkan yatarak topu kontrol etti.
48. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın sol taraftan ceza sahası içine ortasında Minchev'in ceza yayı üzerinde rakibinden sıyrılıp vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.
55. dakikada sol taraftan ceza sahası içerisine giren Zeqiri'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayak içi plase vuruşunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.
66. dakikada Sanchez ile verkaça giren Boey'in sağdan ceza sahası içine girdikten sonra yerden plase vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
68. dakikada Galatasaray öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan ceza yayı üzerine yerden pasında, Icardi'nin topa tek dokunuş yaptı. Oliveira'nın şutunda, savunmadan seken top, kaleci Gökhan Akkan'ı yanıltarak filelere gitti: 0-1
74. dakikada kazanılan köşe vuruşunda, Sauer'in soldan ceza sahası içerisine ortasında, Halil İbrahim Pehlivan'ın kontrol edip şutunda, yerden seken top kaleci Muslera'nın kucağında kaldı.
77. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında defansın arkasına atılan pasta, sağ taraftan ceza sahası içerisine giren Tete'nin vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan'dan seken topu Kerem Aktürkoğlu, altı pas içerisinde üsten auta vurdu.
Mücadele, Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğü ile noktalandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Kadir Sağlam, Esat Sancaktar, İbrahim Bozbey
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz (Dk.78 Muhammet Taha Şahin), Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk.83 Hojer) , Mithat Pala 8Dk.78 Varesanovic), Shelvey, Olawoyin, Zeqiri (Dk.83 Gaich), Sauerbeck, Minchev (Dk.67 Benhur Kerser)
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Angelino (Dk.46 Kaan Ayhan), Kerem Demirbay (Dk.46 Ziyech), Torreira, Mertens (Dk.46 Oliveira), Kerem Aktürkoğlu (Dk.87 Barış Alper Yılmaz), Zaha (Dk.67 Tete), Icardi
Gol: Dk.68 Oliveira (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk.62 Zeqiri, Dk.87 Sauer, Muhammet Taha Şahin (maçın ardından) (Çaykur Rizespor) Dk.25 Günay Güvenç (Yedek kulübesinden), Dk.89 Sanchez, Dk.90+5 Ziyech (Galatasaray)