Galatasaray taraftarı Olimpiyat Stadı'nı dolduracak!

Şampiyonluk yarışında Fenerbahçe'nin 6 puan önünde zirvede yer alan Galatasaray'ı taraftarı Fatih Karagümrük deplasmanında yalnız bırakmayacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray taraftarı Olimpiyat Stadı'nı dolduracak!
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09 Mayıs 2024 09:16
RAMS Park'ta sezon boyunca dolu tribünlere oynayan Galatasaray'ı taraftarı deplasmanda da yalnız bırakmayacak.

Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Karagümrük maçı için satışa sunulan 24 bin misafir tribün bileti bir gün bile dolmadan tükendi.

Sarı-kırmızılı takımı Olimpiyat'ta kalabalık bir taraftar grubu destekleyecek.

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