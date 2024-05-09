Galatasaray taraftarı Olimpiyat Stadı'nı dolduracak!

RAMS Park'ta sezon boyunca dolu tribünlere oynayan Galatasaray'ı taraftarı deplasmanda da yalnız bırakmayacak.
Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Karagümrük maçı için satışa sunulan 24 bin misafir tribün bileti bir gün bile dolmadan tükendi.
Sarı-kırmızılı takımı Olimpiyat'ta kalabalık bir taraftar grubu destekleyecek.
Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Karagümrük maçı için satışa sunulan 24 bin misafir tribün bileti bir gün bile dolmadan tükendi.
Sarı-kırmızılı takımı Olimpiyat'ta kalabalık bir taraftar grubu destekleyecek.
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