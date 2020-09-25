Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor

Süper Lig'de 27 Eylül Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak sarı-kırmızılı takım, ligde çıktığı son 20 derbide sadece 3 kez kazanabildi

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor
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25 Eylül 2020 12:10
Süper Lig'in 3. haftasında 27 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Galatasaray, son dönemde derbi kazanmakta zorlanıyor.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de önemli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe ile oynadığı son 20 karşılaşmanın sadece üçünden galibiyetle ayrılabildi.

Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, bu sürede Fenerbahçe ile yaptığı 10 derbinin birini kazanırken 7 beraberlik aldı. Galatasaray, bu süreçte sarı-lacivertlilerle yaptığı 2 karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, Beşiktaş ile oynadığı 10 derbide ise ikişer galibiyet ve beraberlik aldı. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlılarla çıktığı son 10 karşılaşmanın 6'sında ise mağlup oldu.

Rakipleriyle oynadığı bu 20 derbide 15 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 19 gole engel olamadı.

Galatasaray'ın ligde yaptığı son 20 derbi ve sonuçları şöyle:

      Sezon    Organizasyon       Rakip  Skor (GS-Rakip)   Sonuç
 2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe (D)  1-1   B
   Süper Lig  Beşiktaş (D)  1-2  M
   Süper Lig  Fenerbahçe  0-0  B
   Süper Lig  Beşiktaş  0-1  M
 2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş (D)  2-2  B
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)  0-2   M
   Süper Lig  Beşiktaş  0-1  M
   Süper Lig  Fenerbahçe  0-1   M
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe  0-0  B
   Süper Lig   Beşiktaş (D)  0-3  M
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)  0-0  B
   Süper Lig   Beşiktaş  2-0  G
 2018-2019  Süper Lig   Fenerbahçe  2-2  B
   Süper Lig  Beşiktaş (D)  0-1  M
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)  1-1  B
   Süper Lig  Beşiktaş  2-0  G
 2019-2020  Süper Lig  Fenerbahçe  0-0  B
   Süper Lig  Beşiktaş (D)  0-1  M
   Süper Lig  Fenerbahçe (D)  3-1  G
   Süper Lig  Beşiktaş  0-0   B
Türk Telekom Stadı'ndaki derbi karnesi

Galatasaray, 2011 Ocak'ta açılışı yapılan Türk Telekom Stadı'nda oynadığı derbi maçlarda 5 kez yenildi.

Türk Telekom Stadı'nda bugüne kadar tamamı Süper Lig'de olmak üzere 21 derbi müsabakası oynayan sarı-kırmızılı ekip, 10 kez kazanırken 6 kez de eşitliği bozamadı.

Sahasındaki 21 derbide rakip ağları 26 kez havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde ise 17 gol gördü. 

Sahasındaki son 10 derbide 2 galibiyet

Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı son 10 derbide sadece 2 kez kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu 10 maçlık süreçte iki takımla da beşer kez karşı karşıya geldi. Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe ile yaptığı bu müsabakalarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılılar, Beşiktaş'a karşı ise sahasındaki son 5 maçta ikişer galibiyet ve yenilgi, bir de beraberlik aldı.

Galatasaray, bu derbilerde 6 gol atarken, 5 kalesindeki 5 gole engel olamadı.

Türk Telekom Stadı'ndaki Fenerbahçe derbileri

Galatasaray, iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadı'nda Fenerbahçe ile bugüne kadar 11 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılı ekip, Ocak 2011'de açılan stattaki 11 Fenerbahçe derbisinde 4 kez galibiyet sevinci yaşarken, 4 kez beraberlik, 3 kez de yenilgi gördü. Galatasaray, sarı-lacivertli takıma bu mücadelelerde 11 gol atarken, rakibinin 10 golünü engelleyemedi.

Geçen sezon Fenerbahçe karşısında deplasmanda 3-1'lik galibiyet alarak Kadıköy'deki 20 yıllık kazanma hasretini sonlandıran Galatasaray, sahasında ise 5 maçtır rakibine üstünlük kuramıyor. Sarı-kırmızılı ekip, 2015-2016 sezonundan bu yana Fenerbahçe ile Türk Telekom Stadı'nda yaptığı maçlarda 4 beraberlik, 1 yenilgi gördü.

Öte yandan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki ilk derbi karşılaşmasında 2010-2011 sezonunun ikinci yarısında Fenerbahçe'yi ağırlamıştı. Müsabakayı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, bu stattaki ilk yenilgisini yaşamıştı.

Seyrantepe'deki derbi performansı

Galatasaray'ın Türk Telekom Stadı'nda çıktığı 21 derbinin skorları şöyle:

Sezon   Organizasyon     Rakip    Skor    Sonuç
 2010-2011  Süper Lig  Fenerbahçe  1 - 2  M
 2011-2012  Süper Lig  Fenerbahçe   3 - 1  G
   Süper Lig  Beşiktaş   3 - 2  G
   Süper Lig S. Final  Fenerbahçe   1 - 2  M
   Süper Lig S. Final  Beşiktaş   2 - 2  B
 2012-2013  Süper Lig  Fenerbahçe   2 - 1  G
   Süper Lig   Beşiktaş   2 - 1  G
 2013-2014   Süper Lig   Beşiktaş   1 - 0  G
   Süper Lig   Fenerbahçe    1 - 0  G
 2014-2015  Süper Lig   Fenerbahçe   2 - 1  G
   Süper Lig   Beşiktaş   2 - 0  G
 2015-2016  Süper Lig  Fenerbahçe   0 - 0  B
   Süper Lig  Beşiktaş   0 - 1  M
 2016-2017  Süper Lig  Beşiktaş  0 - 1   M
   Süper Lig  Fenerbahçe  0 - 1   M
 2017-2018  Süper Lig  Fenerbahçe  0 - 0  B
   Süper Lig  Beşiktaş   2 - 0  G
 2018-2019  Süper Lig  Fenerbahçe  2 - 2  B
   Süper Lig  Beşiktaş  2 - 0  G
 2019-2020  Süper Lig  Fenerbahçe  0 - 0  B
   Süper Lig  Beşiktaş  0 - 0  B


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