Galatasaray, Slovakya'da ikinci galibiyetini arayacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda deplasmanda Slavia Banska Bystrica ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray, Slovakya'da ikinci galibiyetini arayacak
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15 Kasım 2022 16:11
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu 4. hafta maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, 16 Kasım Çarşamba günü Slovakya'nın Slavia Banska Bystrica takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Dukla Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Geride kalan 3 haftada Galatasaray, grubunda 1 galibiyet 2 yenilgi alarak 3. sırada bulunuyor. Henüz galibiyetle tanışamayan Slovakya ekibi ise son sırada yer alıyor.

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