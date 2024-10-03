Galatasaray, skoru koruyamıyor!

Galatasaray, Kasımpaşa ve Rigas Skola maçlarında farklı öne geçmesine rağmen iki karşılaşmadan da eşitlikle ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, skoru koruyamıyor!
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03 Ekim 2024 21:58
Galatasaray, oynadığı son 2 maçta farklı üstünlüklerini koruyamadı.

Sarı-kırmızılılar, ligde Kasımpaşa'yı ağırladığı maçta 3-0 öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük eşitlikle ayrıldı.

Galatasaray, ligden sonra Avrupa'da da aynı senaryoyu yaşadı. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde Rigas Skola deplasmanda 2-0 öne geçti ancak sahadan 2-2'lik eşitlik ve bir puanla ayrıldı.

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