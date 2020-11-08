Süper Lig'de 8. hafta Demir Grup Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Galatasaray oldu.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Younes Belhanda ve 48. dakikada Arda Turan attı. Sarı-kırmızılılarda eleştirilen Belhanda, ikinci golde de asist yaparken, Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.



Demir Grup Sivasspor 45+1'de Faycal Fajr ile penaltıdan yararlanamazken, ev sahibi tek golü 76. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.



Bu galibiyetin ardından puanını 16 yapan Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un 1 puan gerisinde haftayı kapattı. Demir Grup Sivasspor 8 puanda kaldı.



Süper Lig'de milli aranın ardından Demir Grup Sivasspor, Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Galatasaray, Hes Kablo Kayserispor'u ağırlayacak.



SÜPER PUAN DURUMU



1- (17) Alanyaspor

2- (17) Fenerbahçe

3- (16) Galatasaray

4- (13) Başakşehir

5- (12) Karagümrük

6- (12) Kasımpaşa

7- (11) Rizespor

8- (11) Gaziantep FK

9- (11) Yeni Malatya

10- (11) Hatayspor

11- (10) Beşiktaş

12- (9) Konyaspor

13- (9) Antalyaspor

14- (8) Göztepe

15- (8) Sivasspor

16- (8) Erzurumspor

17- (6) Trabzonspor

18- (6) Kayserispor

19- (5) Gençlerbirliği

20- (5) Denizlispor

21- (2) Ankaragücü



FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 8. haftasında Demir Grup Sivasspor'a konuk olan Galatasaray'da, son lig maçının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi. Sarı-kırmızılı ekip, Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maça Okan Kocuk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Martin Linnes, Emin Bayram, Oghenekaro Etebo, Ryan Donk, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Emre Akbaba ve Mbaye Diagne yer aldı.



Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim, ligin 7. haftasında İstanbul'da 1-0 kazandıkları MKE Ankaragücü maçının ilk 11'inde yer alan isimlerden Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi'yi sakatlıkları nedeniyle oynatamazken, Diagne ile Etobo'yu ise yedeğe çekti. Terim, bu futbolcuların yerine Emre Taşdemir, Feghouli, Belhanda ve Arda Turan'ı sahaya sürdü.



SİVASSPOR 4 EKSİKLE ÇIKTI



Ev sahibi Demir Grup Sivasspor müsabakaya, Mamadou Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Max Gradel, Olarenwaju Kayode ve Mustapha Yatabare ilk 11'i ile başladı.



Sivas ekibinde Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Isaac Cofie, Claudemir De Souza, Yasin Öztekin, Kubilay Eren Şahin, Kerem Atakan Kesgin, Casimir Ninga ve Ziya Erdal yedekler arasında şans bekledi.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, son lig maçının ilk 11'ine göre 2 değişikliğe gitti. Çalımbay, Atakaş Hatayspor maçının başlangıç kadrosunda bulunan isimlerden Barış Yardımcı'nın yerine Marcelo Goiano'yu, Isaac Cofie'nin yerine de Robin Yalçın'ı ilk 11'de oynattı. Demir Grup Sivasspor'da sakatlıkları devam eden Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Serhiy Rybalka ile sarı kart cezalısı Erdoğan Yeşilyurt, maç kadrosunda bulunmadı.



GALATASARAY İYİ BAŞLADI, GOLÜ BULDU



Galatasaray, Sivasspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmaya iyi başladı. Orta sahayı kalabalık tutan Galatasaray, Sivasspor'a karşı topun ve oyunun üstünlüğünü ele geçirirken, pas organizasyonlarıyla rakip kalede gol aradı. Sivasspor, Galatasaray'ın etkili oyunu karşısında üretkenlikten uzak bir görüntü sergilerken, savunmada da rakibine karşı iyi işler yapamadı.



Galatasaray golün sinyallerini verirken, sarı-kırmızılılar 19. dakikada topu ağlara gönderdi. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi.



SİVASSPOR PENALTIYI KAÇIRDI



Galatasaray golü bulduktan sonra ilk yarının son bölümüne kadar oyunun temposunu kendi istediği şekilde sürdürdü. Ancak Sivasspor, son anlara doğru topla çıkarak Galatasaray kalesine gitmeye çalıştı. Dakikalar 45'i gösterdiğinde ise Sİvasspor penaltı kazandı. Sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü. Kalan sürede gol olmayınca Galatasaray soyunma odasına önde gitti.



ARDA TURAN 9 YIL SONRA ATTI!



İkinci yarıya hızlı başlayan Galatasaray, 48. dakikada kaptanı Arda Turan ile skoru 2-0 yaptı. Younes Belhanda'nın pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Arda Turan vuruşunda ağları havalandırdı ve sarı-kırmızılılar farkı ikiye çıkardı. Younes Belhanda golünün ardından asist de yaparken; Arda Turan, 18 Nisan 2011'den sonra Galatasaray formasıyla ilk golünü Sivasspor deplasmanında attı.



SİVASSPOR FARKI AZALTTI



Sivasspor, sahasında iki farklı geriye düşmesinin ardından tüm riskleri alarak Galatasaray kalesine yüklenmeye başladı. Risk aldıktan sonra pozisyona girmeye başlayan Sivasspor, 76'da durumu 2-1 yaptı. Kullanılan köşe vuruşunu kaleci Okan uzaklaştırdı, ardından gelişen atakta ceza sahasının sağında topla buluşan Caner Osmanpaşa'nın vuruşu ağları havalandırdı.



OKAN KOCUK GOLE İZİN VERMEDİ



Karşılaşmanın kalan bölümünde Galatasaray skoru korumaya çalışırken, Sivasspor ise beraberlik golünü aradı. Sivasspor'un zaman zaman tehlikeli ataklarında, Galatasaray kalecisi Okan Kocuk gole izin vermedi. Oyunun son bölümünde skoru tutmayı başaran Galatasaray 3 puana uzanan taraf oldu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

2. dakikada Yatabare'nin sağdan ceza alanına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

14. dakikada Elabdellaoui'nin sağdan ceza sahasına ortasında Arda Turan'ın kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

19. dakikada Galatasaray golü buldu. Sol kanattan ceza alanına giren Emre Kılınç, rakibini çalımladıktan sonra topu Feghouli'ye aktardı. Feghouli de topu penaltı noktasının gerisinde bekleyen müsait durumdaki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda, yerden düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

25. dakikada Feghouli ile verkaç yaparak soldan ceza alanına giren Babel, topu Emre Kılınç'a çıkardı. Bu futbolcunun altıpastan vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

36. dakikada Feghouli'nin ceza alanı dışından sağ çaprazdan etkili şutunda, kaleci Samassa topu güçlükle kornere gönderdi.

41. dakikada Fajr'ın ceza yayı içinden vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Okan Kocuk'ta kaldı. Aynı dakikada sağdan ceza alanına giren Kayode, Marcao ile ikili mücadelesinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen, VAR sisteminin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarında izledi ve ardından penaltıya hükmetti. 45+1'inci dakikada Fajr'ın kullandığı penaltıda top üst direkten oyun alanına döndü.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Belhanda'nın pasında ceza alanında topla buluşan Arda Turan'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2

70. dakikada Claudemir'in ceza yayı üzerinden hafif sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk topu kontrol etti.

72. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktadan sert şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

76. dakikada Sivasspor farkı 1'e indirdi. Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasına hareketlenen Caner Osmanpaşa'nın vuruşunda, kaleci Okan Kocuk'un müdahalesine rağmen top filelere gitti: 1-2

79. dakikada Yasin Öztekin'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Okan Kocuk topu güçlükle kornere gönderdi.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kemal Yılmaz, Ceyhun Sesigüzel

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner Osmanpaşa, Camara, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Fajr (Dk. 68 Yasin Öztekin), Hakan Arslan (Dk. 55 Ninga), Gradel, Kayode (Dk. 56 Kone), Yatabare (Dk. 68 Claudemir)

Galatasaray: Okan Kocuk, Elabdellaoui, Luyindama, Marcao, Emre Taşdemir, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç (Dk. 90 Emre Akbaba), Feghouli (Dk. 81 Etebo), Belhanda (Dk. 81 Ömer Bayram), Arda Turan (Dk. 90+5 Oğulcan Çağlayan), Babel (Dk. 81 Diagne)

Goller: Dk. 19 Belhanda, Dk. 48 Arda Turan (Galatasaray), Dk. 76 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 26 Yatabare, Dk. 33 Goiano, Dk. 42 Hakan Arslan, Dk. 57 Samassa, Dk. 61 Caner Osmanpaşa (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+5 Taylan Antalyalı, Dk. 52 Babel, Dk. 90+7 Okan Kocuk (Galatasaray)



