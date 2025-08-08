Trendyol Süper Lig 2025-2026 açılış maçında Galatasaray, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 16. dakikada Eren Elmalı kaydetti.
İlk yarı, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Öte yandan Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için VAR incelemesinin ardından 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlarken, Gaziantep FK puanla tanışamadı.
Gaziantep FK, Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
GALATASARAY'IN İKİ GOLÜ PENALTIDAN
Mücadelede Galatasaray, biri VAR incelemesi sonucunda olmak üzere iki penaltı kazandı.
10. dakikada Roland Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. Galatasaray, penaltı bekledi. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti.
Ali Şansalan, pozisyonu VAR'da izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. Hakem Şansalan, daha sonra Kevin Rodrigues'e sarı kart gösterdi.
SEZONUN İLK GOLÜ
Galatasaray'da penaltıda topun başına Barış Alper Yılmaz geçti. Milli futbolcu, 12. dakikada takımını 1-0 öne geçirdi ve ligde sezonun ilk golünü attı.
GALATASARAY BİR KEZ DAHA PENALTI KAZANDI
Mücadelede dakikalar 45+1'i gösterirken Galatasaray'ın hücumunda ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Juninho Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem ALi Şansalan direkt penaltı noktasını gösterdi.
Penaltıyı kullanan Barış Alper, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ve topu kaleciyle farklı köşelere gönderdi. Bu golle birlike skor 3-0'a geldi.
HARRY KEWELL SEVİNCİ YAPTI
İlk golün ardından Barış Alper, meşhur Harry Kewell gol sevincini yaparak hem takım arkadaşlarına hem de tribünlere unutulmaz bir an yaşattı. Kewell'in Galatasaray'da forma giydiği dönemde sık sık yaptığı bu sevinç, genç yıldız tarafından büyük bir tutkuyla tekrarlandı.
Bu jest, Galatasaray taraftarları tarafından büyük beğeni toplarken, o anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.
KEWELL'DAN CEVAP
Harry Kewell ise HT Spor'a yaptıpı açıklamada "Çok güzel bir görüntü, Barış Alper'e teşekkürler. Sezonun kalanında başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.
Karşılaşmanın 16. dakikasında savunma arkasında sarkan Barış Alper, ceza sahası içi sol çaprazında topu kontrol ettikten sonra sağına pasını aktardı. Penaltı noktasının biraz solunda bulunan Eren Elmalı, sağ ayağıyla gelişine vuruşunu yaptı. Top, uzak köşeden ağlarla buluştu.
BARIŞ ALPER'DEN RESİTAL
Sarı-kırmızılılarda karşılaşmanın ilk yarısına damga vuran isim Barış Alper Yılmaz oldu.
Mücadeleye santrfor olarak başlayan milli futbolcu, 12. dakikada kazanılan penaltıyı ağlara gönderdi.
Barış Alper, 17. dakikada Eren Elmalı'ya asist yaptı. Yıldız futbolcu, 45+11. dakikada penaltıdan bir kez daha ağları havalandırdı.
GAZİANTEP FK'DEN İKİ PENALTI BEKLENTİSİ
Gaziantep FK, maçın henüz ilk dakikasında penaltı bekledi.
İlk dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Lungoyi, Torreira'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Gaziantepli oyuncular, bu dakikada hakem Ali Şansalan'a itirazda bulundu.
Hakem Ali Şansalan, oyunun devam etmesini istedi.
BİR PENALTI BEKLENTİSİ DAHA
Gaziantep FK, 45+1. dakikada ise Eren Elmalı ve Arda Kızıldağ'ın hava topu mücadelesinde Arda'nın yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi.
Hakem Ali Şansalan, bir kez daha oyunun devam etmesini istedi.
GAZİANTEP'TE SAKATLIK: MBAKATA
Ev sahibi ekipte Mbakata, sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Gaziantep'te Mbakata sedyeyle oyundan çıktı ve 35. dakikada Enver Kulasin oyuna dahil oldu.
Yayıncı kuruluşun haberine göre Gaziantep'te sakatlanan Mbakata'nın ön çapraz bağlarında kopma şüphesi bulunuyor.
GAZİANTEP FK 10 KİŞİ KALDI
Karşılaşmanın 63. dakikasında savunmanın arkasına gönderilen topta Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, topa müdahalede bulundu.
Galatasaraylı futbolcular, kaleci Burak'ın ceza sahası dışında elle oynadığı yönünde itirazda bulundu. Hakem Ali Şansalan, VAR'dan gelen uyarı sonrası ekrana gitti. Hakem Şansalan, pozisyonu izledikten sonra 64. dakikada kaleci Burak'a kırmızı kart gösterdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
8. dakika Sara'nın korner atışından gelen topuna hamle yapan Sallai, Rodrigues'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı neticesinde saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
12. dakikada meşin yuvarlağın başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu kaleci Mustafa Burak Bozan'ın solundan filelere gönderdi: 0-1.
16. dakikada Sara'nın sol çaprazdan ara pasıyla ceza sahasında buluşan Barış Alper Yılmaz'ın gönderdiği topa bekletmeden vuran Eren Elmalı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
45+1 dakikada Sara'nın soldan uzun pasıyla ceza sahası dışında buluşan Sane'nin aşırtma vuruşunda top, kalenin üstünden auta çıktı.
45+11. dakikada Sane'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, Bacuna'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.
45+12. dakikada topun başına geçen Barış Alper Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 0-3.
Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
55. dakikada Sane'nin ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşta top yandan auta çıktı.
58. Enver Kulasin'in ceza sahasına gönderdiği topa bekletmeden vuran Boateng'in şutunda topu kaleci Günay Güvenç uzaklaştırdı.
64. dakikada Sanchez'in savunmadan gönderdiği uzun topa, kaleci Mustafa Burak Bozan ceza sahası yayı üzerinde elle müdahale etti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu inceleyen hakem Ali Şansalan, kaleci Mustafa Burak Bozan'ı doğrudan kırmızı kartla oyundan attı.
65. dakikada serbest vuruşu kullanmak için topun başına geçen Sara'nın şutunda top yandan auta gitti.
89. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası üzerinden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe de çarparak auta çıktı.
Karşılaşma konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Stat: Gaziantep Büyükşehir Belediye
Hakemler: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek
Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, M'Bakata (Dk. 35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Bacuna, Kozlowski, Sorescu (Dk. 79 Mirza Cihan), Maxim (Dk. 67 Dioudis), Lungoyi (Dk. 45 Ndiaye), Boateng (Dk. 79 Ogün Özçiçek)
Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Sanchez (Dk. 66 Arda Ünyay), Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı (Dk. 74 Zaniolo), Torreira (Dk. 66 Berkan Kutlu), Lemina (DK. 65 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk. 66 Jakobs), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz,
Goller: Dk.12 (Penaltıdan) ve Dk. 45+12 (Penaltıdan) Barış Alper Yılmaz, Dk.16 Eren Elmalı (Galatasaray)
Kırmızı kart: Dk. 65 Mustafa Burak Bozan (Gaziantep FK)
Sarı kartlar: Dk.12 Rodrigues, Dk. 41 Maxim (Gaziantep FK), Dk. 41 Torreira ve Sanchez, Dk. 42 Lemina, Dk. 90+3 Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray)
