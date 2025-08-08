Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 3-0 kazandı.



Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 12 ve 45+12. dakikalarda penaltıdan Barış Alper Yılmaz ve 16. dakikada Eren Elmalı kaydetti.



İlk yarı, Sarı-Kırmızılılar'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlanırken, ikinci yarıda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele, Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Öte yandan Gaziantep FK kalecisi Burak Bozan, ceza sahası dışında topa elle dokunduğu için VAR incelemesinin ardından 64. dakikada direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.



Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Süper Lig'de yeni sezona 3 puanla başlarken, Gaziantep FK puanla tanışamadı.



Gaziantep FK, Süper Lig'in üçüncü haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Galatasaray ise Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.



GALATASARAY'IN İKİ GOLÜ PENALTIDAN





