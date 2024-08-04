Galatasaray sezon öncesi 6 maçın 4'ünü kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünde yenildi.

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Galatasaray sezon öncesi 6 maçın 4'ünü kaybetti
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04 Ağustos 2024 01:04
Galatasaray, Süper Lig'de 9 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde yaptığı 6 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrıldı.

Sezonu 3 Temmuz'da İstanbul'da açan Okan Buruk'un öğrencileri, 9 Temmuz'da ilk etap hazırlık kampı için Avusturya'ya gitti. Linz kenti yakınlarından Geinberg kasabasında milli futbolcularından yoksun çalışan sarı-kırmızılı ekip, Avusturya temsilcisi LASK'ın ev sahipliğinde düzenlenen "Summer Series Upper Austria" turnuvasına katıldı.

Galatasaray, ilk etap kampındaki hazırlık maçlarında LASK'a 3-2, Almanya 2. Futbol Ligi temsilcisi Fortuna Düsseldorf'a ise 5-2 yenilirken Slovakya'nın Trencin takımını 4-1 mağlup etti. 18 Temmuz'daki Trencin mücadelesi sonrasında İstanbul'a dönüp 2 gün izin yapan Galatasaray, 22 Temmuz'da ikinci etap kampı için Liezen bölgesindeki Irdning kasabasına gitti.

Bu kampa A Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden futbolcular da katıldı. Galatasaray ikinci etap kampında 2 hazırlık maçı oynadı. İtalya 1. Futbol Ligi takımlarından Lecce'yi 2-1 yenen sarı-kırmızılı ekip, Parma'ya 2-0 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı takım, çıktığı ilk resmi maçtan da 5-0'lık yenilgiyle ayrıldı.

Galatasaray, söz konusu maçlarda 10 gol atarken kalesinde 17 gol gördü.

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