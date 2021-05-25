Galatasaray, Schlotterbeck'i gündemine aldı!

Christian Luyindama ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların, Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck için Alman ekibine teklifte bulunduğu dile getirildi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray, Schlotterbeck'i gündemine aldı!
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25 Mayıs 2021 08:11
Alman Ligi'nde Freiburg takımının formasını giyen stoper Keven Schlotterbeck'in, Galatasaray scout ekibi tarafından istendiği ifade edildi.

Christian Luyindama ile yolları ayırmayı düşünen sarı-kırmızılıların, Alman ekibine teklifte bulunduğu dile getirildi. Ön libero olarak da görev yapabilen Schlotterbeck'in geçen sezon Union Berlin'de kiralık olarak oynadığı vurgulandı.

Bundesliga'da 24 karşılaşmada görev alan 24 yaşındaki Alman oyuncunun 30 Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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