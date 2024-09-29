Galatasaray şansını kaçırdı!

Galatasaray, tarihinin en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirme şansından yararlanamadı.
Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasına kadar ligde çıktığı 6 maçın tamamını kazandı.
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını geçen hafta egale eden Galatasaray, bu hafta da kazanması durumunda rekor kıracaktı. Ancak Da Costa'nın uzatmalardaki golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, rekoru kırma şansını değerlendiremedi.
Osimhen ilk golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.
Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.
Victor Osimhen, 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray formasıyla ilk golünün 20. dakikada kaydeden yıldız santrfor, 28. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.
Son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona da hızlı bir giriş yaptı. Galatasaray, Kasımpaşa müsabakasına kadar ligde çıktığı 6 maçın tamamını kazandı.
Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yaparak gerçekleştirdiği en iyi sezon başlangıcını geçen hafta egale eden Galatasaray, bu hafta da kazanması durumunda rekor kıracaktı. Ancak Da Costa'nın uzatmalardaki golüne engel olamayan sarı-kırmızılı ekip, rekoru kırma şansını değerlendiremedi.
Osimhen ilk golünü attı
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.
İtalya'nın Napoli takımından kiralanan Osimhen, Süper Lig'de üçüncü maçına çıktı. 25 yaşındaki santrfor, Kasımpaşa karşısında 20. dakikada gol perdesini açarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Osimhen, golden sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak kulübün efsanelerinden Metin Oktay ile özdeşleşen selamı verdi.
Daha önce iki pozisyonda son vuruşu yapmasına rağmen gollerin farklı isimlere yazılması nedeniyle sevinçleri yarıda kalan yıldız santrfor, İngilizce "Sonunda" yazan formayı taraftara gösterdi.
Victor Osimhen, 8 dakika içinde 2 kez fileleri havalandırdı.
Galatasaray formasıyla ilk golünün 20. dakikada kaydeden yıldız santrfor, 28. dakikada skoru 2-0'a getiren golü attı.