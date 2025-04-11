Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini garantiledi!

Samsunspor'u 2-0 yenerek sezonun ilk 2 sırasındaki yerini garantileyen Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki farkı 6'ya çıkararak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılma yolunda önemli bir adım attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini garantiledi!
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11 Nisan 2025 23:34
Son güncelleme 11 Nisan 2025 23:37

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonu ilk 2'de tamamlamayı garantiledi.

Lig üçüncüsü Samsunspor'u 2-0 yenerek puanını 74'e çıkaran sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle farkı ise 23'e taşıdı. Sezonun geride kalan bölümünde kırmızı-beyazlı ekibin matematiksel olarak Galatasaray'ı geçme şansı kalmadı. 

Şampiyonluk yolunda en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 6 puan önünde bulunan Galatasaray, sezonu ilk 2'de tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eleme oynamayı garantiledi.

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayacak takım doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. İkinci takım ise Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli futbol organizasyonuna katılabilmek için eleme oynayacak.

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