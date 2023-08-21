Galatasaray, Rashica videosu için harekete geçti!

Galatasaray Kulübü Hukuk Departmanı, Milot Rashica transferindeki tepki toplayan paylaşım nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Rashica videosu için harekete geçti!
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21 Ağustos 2023 18:15
Galatasaray, Beşiktaş'ın Milot Rashica transferindeki açıklama videosu nedeniyle harekete geçti.

Sarı-kırmızılı kulübün hukuk departmanı, Kosovalı futbolcunun transferinde kullanılan ve tepki çeken video nedeniyle Beşiktaş İletişim Sorumlusu ve sosyal medya çalışanları için işlem başlattı.

"ÖZÜR BEKLİYORUZ"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, söz konusu transfer videosu nedeniyle Beşiktaş'tan özür beklediklerini söylemişti.

BEŞİKTAŞ: "ART NİYET YOK"

Beşiktaş ise Dursun Özbek'in açıklamasının ardından resmi internet sitesinden şu ifadelerin yer aldığı açıklamayı yapmıştı;

"Galatasaray camiasının, Kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklama yersiz, gereksiz ve hadsizdir. Futbol A Takımımıza dahil ettiğimiz bir futbolcumuz için hazırlanan transfer videosunda; hiçbir kasıt, art niyet ve ima amacı taşımayan bir sahneye takılarak olayı gündem değiştirmek adına kullanmak için yapılan bu açıklamadaki kabadayı ve tehdit dolu söylemlere pabuç bırakmayız."



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