Galatasaray - PSV maçı canlı olarak Tuttur'da

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu 2. maçında PSV'yi konuk edeceği karşılaşma merakla bekleniyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak...
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Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken PSV'nin galibiyetine 2,05 uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,35 olarak belirtilirken 2,5 ALT 2,12 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,48 olarak göze çarptı.
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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Galatasaray'ın PSV'yi konuk edeceği karşılaşma için özel bahislerde dikkat çeken seçeneklerden biri ise İlk golü hangi takım atar oldu. İlk golü Galatasaray'ın atmasına 1,82'lik oran uygun görülürken İlk golü PSV'nin atmasına 1,62'lik oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 14,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,43 oran verilirken, tarafların karşılıklı gol bulmamasına 2,23 oran verildi.
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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz. Ayrıca Tuttur'un kampanyalarından da faydalanabilirsiniz.
Karşılaşmada Galatasaray'ın galibiyetine 2,60'lık oran verilirken PSV'nin galibiyetine 2,05 uygun görüldü. Beraberliğin oranı 3,35 olarak belirtilirken 2,5 ALT 2,12 ve 2,5 ÜST oranı ise 1,48 olarak göze çarptı.
GALATASARAY - PSV MAÇI TUTTUR'DA! TIKLAYIN
İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?
Galatasaray'ın PSV'yi konuk edeceği karşılaşma için özel bahislerde dikkat çeken seçeneklerden biri ise İlk golü hangi takım atar oldu. İlk golü Galatasaray'ın atmasına 1,82'lik oran uygun görülürken İlk golü PSV'nin atmasına 1,62'lik oran belirlendi. Gol olmaz seçeneğinin oranı ise 14,00 olarak açıklandı.
KARŞILIKLI GOL OLUR MU?
Mücadelede iki takımın da karşılıklı gol bulmasına 1,43 oran verilirken, tarafların karşılıklı gol bulmamasına 2,23 oran verildi.
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