Galatasaray - PSV Eindhoven: 7. randevu

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda PSV Eindhoven'e konuk olacak. Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak maçı, İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray - PSV Eindhoven: 7. randevu
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20 Temmuz 2021 12:46
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda ekibi PSV Eindhoven'e konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin yeni sezondaki ilk resmi müsabakası olacak karşılaşma, Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Karşılaşma TV8'den canlı yayımlanacak.

Galatasaray, Hollanda'daki mücadeleye tedavisi devam eden Taylan Antalyalı ve Jimmy Durmaz'ın yanı sıra henüz lisansı çıkarılmayan Oğulcan Çağlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıktığı açıklanan iki futbolcudan yoksun çıkacak.

PSV ile 7. kez karşılaşacak

Galatasaray ile PSV, Avrupa kupalarında 7. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan 6 maçın 4'ünü PSV, 2'sini ise Galatasaray kazandı.

Bu maçlarda PSV 10 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 6 gol kaydetti. İki takım, 1987-1998 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda, 2001-2002 ve 2005-2006'da ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında kozlarını paylaşmıştı.

 


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