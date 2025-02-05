Galatasaray, Peters'ı ikna turunda!

Galatasaray, Kyle Walker-Peters için Southampton ile anlaşma sağladı. Galatasaray, transfer için 27 yaşındaki futbolcuyu ikna etmeye çalışıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, Peters'ı ikna turunda!
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05 Şubat 2025 09:58
Victor Osimhen'in yanına Eyüpspor'dan Ahmed Kutucu ve Milan'dan Alvaro Morata'yı ekleyen Galatasaray hücumda adeta 'Süper güç' haline geldi.

SIRA SAVUNMAYA GELDİ

Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi'nde final hedefleyen sarı-kırmızılılar artık savunmaya takviye yapmak için kolları sıvadı.

Gaziantep FK maçının ardından "Hem orta saha hem de savunmayla ilgili düşüncelerimiz var" diyen Okan Buruk'un yönetime verdiği listede önemli isimler bulunuyor. Gabriel Sara ve Lucas Torreira'yı yedeklemesi için Mario Lemina ile her konuda anlaşma sağlandı. Bombalar stoper ve sağ bekte patlayacak.

GALATASARAY ANLAŞTI

Sağ bekte 1 numaralı hedef Southampton'ın yıldızı Kyle Walker-Peters... Kulüpler 6 milyon euro'ya el sıkıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki İngiliz yıldız ise kariyerini İngiltere'de sürdürmek istiyor. İkna için çabalayan Galatasaray, Newcastle'dan Kieran Trippier ve Verona'dan Jackson Tchatchoua'yı yedekte tutuyor.

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