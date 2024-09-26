Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk hafta maçında Yunanistan ekibi PAOK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan maçı temsilcimiz 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.
Avrupa'da 319. maçına çıkan Galatasaray, 144. galibiyetini aldı. Yunan takımlarıyla şu ana dek 7 maça çıkan Galatasaray 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
MAURO ICARDI DÖNDÜ!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 78. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.
Galatasaray bir sonraki Avrupa maçını 3 Ekim'de Rigas ile deplasmanda oynayacak. PAOK ise aynı tarihte FCSB'yi konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyondaki ilk maçında RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI!
Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.
PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı. Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.
Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.
Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.
OSIMHEN, 20. SANİYEDE KAÇIRDI!
Galatasaray 20. saniyede gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağdan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.
Galatasaray, ev sahibi olma avantajını ilk dakikalarda çok iyi kullandı. Temsilcimiz, İlk yarıda bir pozisyon dışında PAOK'a net fırsat vermedi.
KAAN AYHAN BU KEZ DENEDİ!
Osimhen'in pozisyonunda ortayı yapan Kaptan Kaan Ayhan bu kez gol pozisyonuna giren isim oldu. 11. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Kaan Ayhan gelişine sert vurdu. Kaleci Kotarski topu güçlükle çeldi.
İlk yarının etkili isimlerinden Gabriel Sara, 27. dakikada kaleyi yokladı. Mertens'in pasıyla yay üzerinde topla buluşan Sara, sert vurdu ancak PAOk adına günü başarılı ismi olan kaleci Kotarski gole izin vermedi.
YUNUS AKGÜN ÇOK NET KAÇIRDI!
Galatasaray yine etkili geldi. 42. dakikada Kaan Ayhan'ın savunma arkasına gönderdiği topa Yunus Akgün yakın mesafeden gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
GÜNAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!
PAOK, ilk yarıdaki en net pozisyonunu 45+1. dakikada yakaladı. Savunma arkasına atılan topta Konstantelias bir anda karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Günay Güvenç iki hamlede kurtardı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, karşılaşmanın 48. dakikasında 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşunda Rahman Baba'ya çarpan top PAOK ağlarına gitti ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.
VICTOR OSIMHEN KAÇIRDI!
Galatasaray maçın 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Ismail Jakobs'un ön direğe kestiği topa Osimhen dokundu. Yakın mesafeden kaleye giden topu Kotarski son anda çıkardı.
PAOK, BERABERLİĞİ YAKALADI!
PAOK, maalesef Galatasaray karşısında 68. dakikada eşitliği yakaladı. Zivkovic'in pasıyla son çizgiye inen Jonyy, kale sahasına doğru çevirdi. Günay'dan seken topu Konstantelias ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
YUNUS AKGÜN ATTI, G.SARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, karşılaşmanın 75. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Soldan yapılan ortada karambolde Victor Osimhen, topu kafayla içeri çevirdi. Boşta kalan Yunus Akgün gelişine sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi.
ICARDI GOLLE DÖNDÜ!
Galatasaray, oyuna sonrada giren Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın soldan içeri çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi, topu ağlara göndererek takımını 3-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma 3-1 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Jakobs'un uzun pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen, ön bölümde topa kafayı vurdu. Arka direğe doğru giden meşin yuvarlak, Baba'nın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
63. dakikada Jakobs'un ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, gole izin vermedi.
66. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
67. dakikada PAOK, beraberliği yakaladı. Jonny, Zivkovic'in pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu önünde bulan Konstantelias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
75. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda meşin yuvarlağı altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında Icardi, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Dk. 84 Jelert), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Batshuayi), Mertens (Dk. 77 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk. 88 Berkan Kutlu), Osimhen (Dk. 77 Icardi)
PAOK: Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara (Dk. 81 Bakayoko), Ozdoev (Dk. 77 Schwab), Zivkovic, Konstantelias (Dk. 77 Despodov), Taison, Chalov (Dk. 71 Tissoudali)
Goller: Dk. 48 Baba (Kendi kalesine), Dk. 75 Yunus Akgün, Dk. 90+5 Icardi (Galatasaray), Dk. 67 Konstantelias (PAOK)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ozdoev (PAOK), Dk. 56 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 48. dakikada Rahman Baba kendi kalesine, 75. dakikada Yunus Akgün ve 90+5. dakikada Mauro Icardi attı. PAOK'un tek golü 67. dakikada Konstentelias'dan geldi.
Avrupa'da 319. maçına çıkan Galatasaray, 144. galibiyetini aldı. Yunan takımlarıyla şu ana dek 7 maça çıkan Galatasaray 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.
MAURO ICARDI DÖNDÜ!
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Mauro Icardi, 78. dakikada Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil oldu.
Bu sonuçla birlikte Galatasaray, Avrupa Ligi'ne galibiyetle başlamış oldu.
Galatasaray bir sonraki Avrupa maçını 3 Ekim'de Rigas ile deplasmanda oynayacak. PAOK ise aynı tarihte FCSB'yi konuk edecek.
OKAN BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK
UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ine göre zorunlu tek değişikliğe gitti.
Trendyol Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme hedefiyle girdi. Yenilenen formatta 36 takımlı grup aşamasında yer alabilmek için play-off oynamak zorunda kalan Galatasaray, İsviçre temsilcisi Young Boys'u geçemedi.
Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden sarı-kırmızılı ekip, bu organizasyondaki ilk maçında RAMS Park'ta Yunanistan temsilcisi PAOK'u konuk etti.
Teknik direktör Okan Buruk, müsabakaya takımını Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Victor Osimhen 11'iyle çıkardı.
Sarı-kırmızılı ekibin yedek kulübesinde Batuhan Şen, Atakan Ordu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Berkan Kutlu, Elias Jelert, Victor Nelsson, Yusuf Demir, Michy Batshuayi, Berat Luş, Efe Akman ve Metehan Baltacı görev bekledi.
Okan Buruk, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettikleri maçın başlangıç kadrosunda değişiklik yapmak zorunda kaldı.
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe derbisine ilk 11'de başlayan kaleci Fernando Muslera'dan cezası nedeniyle PAOK müsabakasında yararlanamadı. Buruk, kalede tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'e görev verdi.
MAÇ ÖNCESİ GERGİNLİK YAŞANDI!
Karşılaşmadan önce Galatasaraylılar ile aralarında yer alan bir grup Yunan taraftar arasında gerginlik yaşandı.
PAOK Kulübünün davetlisi olarak RAMS Park'a gelen bir grup Yunan taraftar, karşılaşma öncesi Batı Alt Tribünü'nde yerlerini aldı. Tezahüratlarda bulunan ve el hareketi yapan Yunan taraftarlara Galatasaray taraftarı tepki gösterdi. Bunun üzerine iki grup arasında sözlü atışma yaşandı.
Bu atışmanın ardından polis ekipleri, Yunan grubun etrafında güvenlik önlemi aldı. Gerginliğin devam etmesi üzerine Yunan gruptan Galatasaray taraftarına el hareketi yapan ve gerginliği başlatan iki kişi emniyet güçleri tarafından tribünden çıkarıldı.
Yaşananların ardından stat hoparlörlerinden "İzmir Marşı" çalındı.
OSIMHEN, 20. SANİYEDE KAÇIRDI!
Galatasaray 20. saniyede gole çok yaklaştı. Kaan Ayhan'ın sağdan penaltı noktasına doğru gönderdiği topu iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşunu yaptı ancak top üstten az farkla auta gitti.
Galatasaray, ev sahibi olma avantajını ilk dakikalarda çok iyi kullandı. Temsilcimiz, İlk yarıda bir pozisyon dışında PAOK'a net fırsat vermedi.
KAAN AYHAN BU KEZ DENEDİ!
Osimhen'in pozisyonunda ortayı yapan Kaptan Kaan Ayhan bu kez gol pozisyonuna giren isim oldu. 11. dakikada soldan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe açılan topa Kaan Ayhan gelişine sert vurdu. Kaleci Kotarski topu güçlükle çeldi.
İlk yarının etkili isimlerinden Gabriel Sara, 27. dakikada kaleyi yokladı. Mertens'in pasıyla yay üzerinde topla buluşan Sara, sert vurdu ancak PAOk adına günü başarılı ismi olan kaleci Kotarski gole izin vermedi.
YUNUS AKGÜN ÇOK NET KAÇIRDI!
Galatasaray yine etkili geldi. 42. dakikada Kaan Ayhan'ın savunma arkasına gönderdiği topa Yunus Akgün yakın mesafeden gelişine vurdu. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
GÜNAY KALESİNDE DEVLEŞTİ!
PAOK, ilk yarıdaki en net pozisyonunu 45+1. dakikada yakaladı. Savunma arkasına atılan topta Konstantelias bir anda karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın sağ ayağıyla yaptığı vuruşu Günay Güvenç iki hamlede kurtardı.
Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.
G.SARAY İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI!
Galatasaray, karşılaşmanın 48. dakikasında 1-0 öne geçti. Sağdan kazanılan köşe vuruşunu Gabriel Sara ortaladı. Osimhen'in kafa vuruşunda Rahman Baba'ya çarpan top PAOK ağlarına gitti ve temsilcimiz 1-0 öne geçti.
VICTOR OSIMHEN KAÇIRDI!
Galatasaray maçın 65. dakikasında gole çok yaklaştı. Ismail Jakobs'un ön direğe kestiği topa Osimhen dokundu. Yakın mesafeden kaleye giden topu Kotarski son anda çıkardı.
PAOK, BERABERLİĞİ YAKALADI!
PAOK, maalesef Galatasaray karşısında 68. dakikada eşitliği yakaladı. Zivkovic'in pasıyla son çizgiye inen Jonyy, kale sahasına doğru çevirdi. Günay'dan seken topu Konstantelias ağlara gönderdi ve durumu 1-1'e getirdi.
YUNUS AKGÜN ATTI, G.SARAY YENİDEN ÖNE GEÇTİ!
Galatasaray, karşılaşmanın 75. dakikasında Yunus Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Soldan yapılan ortada karambolde Victor Osimhen, topu kafayla içeri çevirdi. Boşta kalan Yunus Akgün gelişine sert vurdu ve takımını yeniden öne geçirdi.
ICARDI GOLLE DÖNDÜ!
Galatasaray, oyuna sonrada giren Mauro Icardi ile farkı 2'ye çıkardı. Kerem Demirbay'ın soldan içeri çevirdiği topa gelişine sert vuran Icardi, topu ağlara göndererek takımını 3-1 öne geçirdi.
Maçta başka gol çıkmadı ve karşılaşma 3-1 temsilcimizin üstünlüğüyle sona erdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
10. dakikada Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Kaan Ayhan, arka direkte topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı çeldi.
25. dakikada Zivkovic'in pasında Camara, ceza yayı civarından şutunu çekti. Kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
26. dakikada Yunus Akgün'ün Jonny'e baskısı sonrasında top, ceza sahası sağ çaprazındaki Osimhen'in önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, kaleci Kotarski meşin yuvarlağı çeldi.
27. dakikada Yunus Akgün, PAOK defansından seken topu Sara'ya indirdi. Sara'nın ceza sahası sol çaprazından vuruşunda, kaleci Kotarski topu kornere gönderdi.
42. dakikada Kaan Ayhan'ın ortasında Yunus Akgün, altıpas çizgisi önünden bekletmeden topa vurdu. Meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
45+1. dakikada atılan uzun pas sonrası savunma arkasına sarkan Konstantelias, kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Konstantelias'ın şutunda kaleci Günay, iki hamlede topun kontrolünü sağladı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
48. dakikada Jakobs'un uzun pasında topu kontrol eden Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Kaleci Kotarski, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Aynı dakikada Galatasaray öne geçti. Mertens'in sol taraftan kullandığı kornerde Osimhen, ön bölümde topa kafayı vurdu. Arka direğe doğru giden meşin yuvarlak, Baba'nın bacaklarının arasından geçerek ağlarla buluştu: 1-0.
63. dakikada Jakobs'un ortasında Osimhen, altıpas çizgisi üzerinde topa bekletmeden vurdu. Kaleci Kotarski, gole izin vermedi.
66. dakikada Torreira'nın pasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
67. dakikada PAOK, beraberliği yakaladı. Jonny, Zivkovic'in pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası sağ çaprazından şutunu çekti. Kaleci Günay'dan dönen topu önünde bulan Konstantelias, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.
75. dakikada Galatasaray, yeniden öne geçti. Kaan Ayhan'ın ortasında arka direkteki Mertens, topu Osimhen'e indirdi. Nijeryalı santrfor, bu pozisyonda meşin yuvarlağı altıpas çizgisindeki Yunus Akgün'e aktardı. Yunus, bekletmeden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-1.
90+5. dakikada Galatasaray, durumu 3-1 yaptı. Kerem Demirbay'ın pasında Icardi, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Alejandro Hernandez, Jose Naranjo, Diego Sanchez Rojo (İspanya)
Galatasaray: Günay Güvenç, Kaan Ayhan (Dk. 84 Jelert), Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Batshuayi), Mertens (Dk. 77 Kerem Demirbay), Yunus Akgün (Dk. 88 Berkan Kutlu), Osimhen (Dk. 77 Icardi)
PAOK: Kotarski, Jonny, Kedziora, Colley, Baba, Camara (Dk. 81 Bakayoko), Ozdoev (Dk. 77 Schwab), Zivkovic, Konstantelias (Dk. 77 Despodov), Taison, Chalov (Dk. 71 Tissoudali)
Goller: Dk. 48 Baba (Kendi kalesine), Dk. 75 Yunus Akgün, Dk. 90+5 Icardi (Galatasaray), Dk. 67 Konstantelias (PAOK)
Sarı kartlar: Dk. 28 Ozdoev (PAOK), Dk. 56 Kaan Ayhan (Galatasaray)