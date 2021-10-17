* KISA KISA

FATİH TERİM'DEN 3 DEĞİŞİKLİK

BOEY RİSKE EDİLMEDİ

FATİH TERİM'E DESTEK

KONYASPOR'DA 2 DEĞİŞİKLİK

BÜYÜK HATA, TARTIŞMALAR VE GOL

MUHAMMED GOLE YAKLAŞTI

2. YARI BAŞINDA DEĞİŞİKLİK

KONYASPOR ETKİLİ, MUSLERA KURTARDI

FATİH TERİM'DEN DEĞİŞİKLİKLER

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

'in 9. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Nef Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 1-0 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren gol, 4. dakikada Mustafa Muhammed'den geldi. Mısırlı golcü böylece, Şubat ayından bu yana ilk kez üst üste 2 maçta ağları sarsmış oldu. Aynı zamanda bu gol, Galatasaray'ın bu sezon en erken attığı gol oldu.Üst üste 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 17 yaptı ve ligde 5. sıraya yerleşti. Bu sezon ilk yenilgisini alan Konyaspor ise 14 puanla 8. sırada kaldı.Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş deplasmanına gidecekken, Konyaspor evinde Kayserispor'u konuk edecek.*Galatasaray, Süper Lig'de Konyaspor'u konuk ettiği 21 maçın hiçbirini kaybetmedi (17G 4B).*Galatasaray, evinde oynadığı son 7 lig maçının 6'sını kazandı. (Tek yenilgi Alanyaspor karşısında)*Süper Lig'de 12 maç sonra kaybeden Konyaspor, kulüp rekorunu (13 maç) egale etme şansını kaçırdı.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, son yapılan Çaykur Rizespor müsabakasının ilk 11'inde 3 değişikliğe gitti.Nef Stadı'nda yapılan müsabakaya sarı-kırmızılı takım Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Alpaslan Öztürk, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Mustafa Muhammed ilk 11'i ile çıktı.Galatasaray'ın yedek kulübesinde Fatih Öztürk, Ryan Babel, Gustavo Assunçao, Oğulcan Çağlayan, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli ile Mbaye Diagne bekledi.Fatih Terim, milli maç arası öncesinde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasında ilk 11'de görevlendirdiği Babel ile Feghouli'yi yedeğe çekti. Tecrübeli teknik adam, Rize temsilcisiyle yapılan müsabakada kırmızı kart gören Berkan Kutlu'dan ise cezası nedeniyle yararlanamadı.Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, Babel, Feghouli ve Berkan Kutlu'nun yerine Morutan, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu'nu 11'de sahaya sürdü.Galatasaray Teknik Direktörü Terim, sağ bek Sacha Boey'i riske etmedi.Kas sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Fransız sağ bek, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lokomotiv Moskova ve Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi öncesinde sakatlığının tekrar etmesi riskine karşı kadroya alınmadı.Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim'e maç öncesinde büyük destek verdi.Tecrübeli teknik direktörü tribüne çağıran sarı-kırmızılı taraftarlar, Terim lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.İttifak Holding Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, son oynadıkları Aytemiz Alanyaspor maçının 11'inde 2 değişiklik yaptı.Yeşil-beyazlı takım, Galatasaray karşısına İbrahim Sehic, Nejc Skubic, Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Oğulcan Ülgün, Serdar Gürler, Endri Çekici, Amir Hadziahmetovic, Zymer Bytyqi, Amar Rahmanovic 11'i ile çıktı.Konya temsilcisinin yedek kulübesinde Erten Ersu, Adil Demirbağ, Marin Anicic, Soner Dikmen,Öte yandan karşılaşma öncesi A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncusu Doğan Küçükduru için saygı duruşunda bulunuldu.Karşılaşmanın ilk dakikalarında henüz iki takım da oyuna çok ısınamamışken Galatasaray, Mustafa Muhammed ile golü buldu ve bu gol Galatasaray'ın Süper Lig'de bu sezon bulduğu en erken gol oldu.4. dakikada Savunma arkasına atılan topta Skubic ile Sehic bir anlaşmazlık yaşadı ve top Muhammed'in önünde kaldı ve Mısırlı oyuncu topu boş kaleye yollayarak takımını öne geçirdi. Golden sonra Konyasporlu oyuncular Muhammed'in faul yaptığı yönünde itirazlarda bulundu ancak VAR incelemesi sonrasında karar değişmedi.İlk yarıda Konyaspor topa daha çok sahip olan takım olarak öne çıksa da, Galatasaray daha tehlikeli pozisyonları bulan taraf oldu.36. dakikada Cicaldau'nın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta top Muhammed'in önünde kaldı. Mohamed sağ çaprazdan dönerek vuruşunu yaptı. Top uzak direğin yanından dışarıya gitti.Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın 2. yarısının hemen başında değişiklik yaptı.İlk yarıda sarı kart gören Taylan Antalyalı kenara gelirken, yeni transfer Gustavo Assunçao oyuna dahil oldu.2. yarının başında daha etkili olan taraf Konyaspor olarak gözükürken, deplasman ekibi Galatasaray ceza alanının etrafında boşluklar aramaya başladı ve pozisyonlar da buldu.54. dakikada sol kanattan ceza sahasına çevrilen topla buluşan Serdar'ın yakın mesafeden gelişine sert vuruşunda Muslera gole izin vermedi.60. dakikada ise Guilherme'nin sol kanattan ortasında arka direkte topla buluşan Serdar'ın kale sahasına çıkarttığı topa Rahmanovic dokundu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.Galatasaray'ın sahadaki görüntüsünden memnun olmayan teknik direktör Fatih Terim, 60. dakikada 3 değişiklik daha ypatı.Halil Dervişoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Morutan kenara gelirken, Emre Kılınç, Barış Alper Yılmaz ve Ryan Babel oyuna girdi.Kalan dakikalarda iki takım da organize hücumlar geliştirmeyi başaramadı ve pozisyon bulamadı. Galatasaray'da 87. dakikada da Mbaye Diagne, Mustafa Muhammed'in yerine oyuna dahil oldu.Sarı-kırmızılılar, milli ara sonrasındaki ilk maçında Konyaspor karşısında kritik 3 puanı hanesine yazdırdı.4. dakikada sarı-kırmızılı ekip, Konyaspor savunmasının hatasında golü buldu. Savunma arkasına atılan topta konuk takım savunma oyuncusu Skubic ile kalecisi Sehic bir anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Mustafa Muhammed, meşin yuvarlağı kaptıktan sonra boş kaleye gönderdi. Pozisyonda Sehic'e faul yapıldığı gerekçesiyle Konyasporlu futbolcular ve teknik heyet, itirazda bulundu ancak VAR kontrolünün tamamlanmasıyla hakem Arda Kardeşler golün geçerli olduğunu belirterek santra noktasını gösterdi: 1-0.23. dakikada Konyaspor'un çıkarken kaptırdığı topla hızla atağa kalkan Galatasaray'da savunma arkasına sarkan Halil Dervişoğlu, kaleci Sehic'in önde olduğunu görerek ceza sahası önünde aşırtma vuruş yaptı. Ancak Bosna Hersekli file bekçisi son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi.35. dakikada soldan ceza sahasına giren Halil Dervişoğlu, bir rakibini geçerek vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleci Sehic'te kaldı.37. dakikada Cicaldau'nun sağ kanattan kullandığı faulde top penaltı noktası civarındaki Mustafa Muhammed'de kaldı. Mısırlı futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.41. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda kaleci Sehic yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.55. dakikada Bytyqi'nin soldan ortasında kaleci Muslera'nın altıpasta dokunduğu top ceza sahası sağ çaprazındaki Serdar Gürler'in önünde kaldı. Bu oyuncunun sert şutunda, Uruguaylı kaleci son anda meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.81. dakikada Serdar Gürler'in soldan kullandığı faulde ön direğe hareketlenen Hadziahmetovic'in topukla vurduğu top az farkla auta gitti.NefArda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Volkan Ahmet NarinçMuslera, Yedlin, Alpaslan Öztürk, Nelsson, Van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 46 Assunçao), Morutan (Dk. 61 Babel), Cicaldau, Halil Dervişoğlu (Dk. 61 Emre Kılınç), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 61 Barış Alper Yılmaz), Mustafa Muhammed (Dk. 87 Diagne)Sehic, Skubic (Dk. 90 Ahmet Karademir), Abdülkerim Bardakcı, Ahmet Çalık, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 80 Soner Dikmen), Serdar Gürler, Endri Çekici (Dk. 90 Adil Demirbağ), Hadziahmetovic, Bytyqi (Dk. 74 Michalak), RahmanovicDk. 4 Mustafa Muhammed (Galatasaray)Dk. 7 Sehic, Dk. 7 İlhan Palut (Teknik direktör), Dk. 53 Bytyqi (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 9 Taylan Antalyalı, Dk. 67 Babel, Dk. 84 Emre Kılınç (Galatasaray)