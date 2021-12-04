Galatasaray, Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın ile karşılaştı.
Mücadeleyi Galatasaray 67-49 kazandı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin
Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı
1. Periyot: 14-11
Devre: 33-25
3. Periyot: 49-41
Mücadeleyi Galatasaray 67-49 kazandı.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş
Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin
Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı
1. Periyot: 14-11
Devre: 33-25
3. Periyot: 49-41