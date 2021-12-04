Galatasaray, Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı!

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın'ı 67-49 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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Galatasaray, Nesibe Aydın karşısında zorlanmadı!
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04 Aralık 2021 15:59
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nesibe Aydın ile karşılaştı.

Mücadeleyi Galatasaray 67-49 kazandı.

Salon: Şehit Mustafa Özel

Hakemler: Emin Moğulkoç, İbrahim Altıntaş, Burak Durmuş

Galatasaray: Pelin Derya Bilgiç 10, Melis Gülcan 17, Merve Aydın 7, Davis 15, Krajisnik 9, Gizem Başaran 6, Mısra Albayrak 3, Sude Yılmaz, Eda Şahin

Nesibe Aydın: Harika Gözde Eldaş 3, Coates 25, Jessica 2, Snytsina 4, Gülşah Duman 3, Merve Uygül, Nacickaite 12, Hülya Çoklar Asarcıklı

1. Periyot: 14-11

Devre: 33-25

3. Periyot: 49-41


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