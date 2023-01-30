Galatasaray Nef, AEK'i konuk edecek!

Galatasaray Nef Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'ndaki ikinci maçında salı günü sahasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak.



Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak.



Bir önceki aşamada Hapoel Holon, Ooestende ve Legia Varşova'nın yer aldığı grubu 6 maçta 4 galibiyet, 2 yenilgiyle lider tamamlayan Galatasaray, son 16 turuna da Fransa temsilcisi Limoges'i 100-73 yenerek başladı.



AEK ise Pınar Karşıyaka'nın da bulunduğu B Grubu'nu 3 galibiyetle 2. sırada tamamladı. Son 16 turuna yükselebilmek için TOFAŞ ile play-in etabında karşılaşan AEK, Bursa temsilcisini eledi. Atina ekibi, K Grubu'ndaki ilk maçında Unicaja Malaga'ya mağlup oldu.



Son 16 turu maçları 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar, çeyrek finale kalacak.





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