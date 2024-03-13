Galatasaray, Mertens'i bekliyor!

Galatasaray, futbolu bırakmayı düşünen Dries Mertens için henüz somut adım atmadı. Belçikalı yıldızın sezon sonunda vereceği karar bekleniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Mertens'i bekliyor!
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13 Mart 2024 09:06
Galatasaray'ın en tecrübeli iki oyuncusu Fernando Muslera (1986) ve Dries Mertens'in (1987) sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor.

Muslera'ya yeni teklif hazırlayan sarı-kırmızılı kulüp, Mertens için somut adım atmadı. Futbolu bırakmayı düşünen Belçikalı yıldızın sezon sonunda vereceği karar bekleniyor.

İki aydır Galatasaray'ı hücumda taşıyan Mertens, futbola devam etmek isterse, sezon sonunda seçilecek yeni yönetimin kararı belirleyici olacak.

Galatasaray'da bu sezon 41 maçta süre bulan Mertens, 7 gol attı ve 10 asist yaptı.

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