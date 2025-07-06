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Galatasaray MCT Technic, ABD'li basketbolcu Fabian White'ı kadrosuna kattı

Galatasaray MCT Technic, en son Al Ahly Tripoli'de oynayan Fabian White'ı transfer etti.

calendar 06 Temmuz 2025 17:36
Haber: AA, Fotoğraf: Galatasaray.org
Galatasaray MCT Technic, ABD'li basketbolcu Fabian White'ı kadrosuna kattı
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Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, 2025-2026 sezonu transfer çalışmaları kapsamında 26 yaşındaki ABD'li forvet Fabian White'ı transfer ettiğini duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonu kadro yapılanmasını sürdüren Galatasaray MCT Technic, atletizmi, çok yönlü oyunu ve Avrupa'da gösterdiği yükseliş grafiğiyle dikkat çeken Amerikalı forvet Fabian White ile 2025-2026 sezonu için sözleşme imzaladı. Basketbol Şampiyonlar Ligi ve Türkiye Ligi'nde gösterdiği skorer performansla adından sıkça söz ettiren 2.02 metre boyundaki Amerikalı forvet Fabian White'a başarılarla dolu sezon diliyor, Galatasaray ailesine hoş geldin diyoruz." denildi.

Oyuncu en son Al Ahly Tripoli'de forma giymişti.

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