Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 87-84 kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra ilk kez kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5
1. Periyot: 26-20
Devre: 40-55
3. Periyot: 57-67
Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 87-84 kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra ilk kez kazandı.
Salon: Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş
Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer
Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5
1. Periyot: 26-20
Devre: 40-55
3. Periyot: 57-67