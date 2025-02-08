Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 87-84 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, ligde 4 maç sonra kazandı!
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08 Şubat 2025 20:00
Son güncelleme 08 Şubat 2025 21:18
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Galatasaray, Bahçeşehir Koleji'ni konuk etti.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan mücadeleyi Sarı-Kırmızılılar 87-84 kazandı. 

Galatasaray, bu sonuçla birlikte ligde 4 maç sonra ilk kez kazandı. 
 Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Ali Serkan Emlek, Ahmet Tatlıcı, Berk Kurtulmuş

Galatasaray: Livingston 14, Wallace 13, Sadık Emir Kabaca 5, Palmer 32, Delgado 4, Young 4, Blumbergs 2, Izundu 13, Buğrahan Tuncer

Bahçeşehir Koleji: Smith 5, Şehmus Hazer 5, Odiase 18, Cavanaugh 10, Bouteille 7, Massinburg 5, Furkan Haltalı 2, Simonovic 9, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 5

1. Periyot: 26-20

Devre: 40-55

3. Periyot: 57-67

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