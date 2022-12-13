Galatasaray - Lazio: 11'ler

Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde 13 Aralık Salı günü saat 18.00'de başlayacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak. Mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak.
Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri 49. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir'den geldi.
Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.
Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.
Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde 13 Aralık Salı günü saat 18.00'de başlayacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak. Mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak.
Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri 49. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir'den geldi.
Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.
Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.
Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.
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