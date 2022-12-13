X

Galatasaray - Lazio: 11'ler

Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da Serie A ekibi Lazio ile karşılaşacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray - Lazio: 11'ler
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2022 17:07
Galatasaray, Dünya Kupası arası nedeniyle hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya kampında İtalya Serie A ekiplerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Emir Han Spor Kompleksi'nde 13 Aralık Salı günü saat 18.00'de başlayacak olan müsabaka seyircisiz oynanacak. Mücadeleyi Smart Spor canlı yayınlayacak.

Sarı kırmızılılar, Antalya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray'ın golleri 49. ve 75. dakikalarda Yusuf Demir'den geldi.

Galatasaray, 16 Aralık Cuma günü Fransa temsilcisi Toulouse ile oynayacağı müsabakayla hazırlık maçı programını tamamlayacak.

Galatasaray: Okan, Boey, Emin, Abdülkerim, Van Aanholt, Özgür Baran, Midtsjö, Yusuf, Mata, Kerem, Barış.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Luis Alberto, Cataldi, Basic, Anderson, Pedro, Immobile.



SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ