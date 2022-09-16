Galatasaray, Konyaspor'a sahasında yine yenilmedi

Konyaspor'u sahasında mağlup eden Galatasaray, yeşil beyazlı kulübe yine mağlup olmadı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Galatasaray, Konyaspor'a sahasında yine yenilmedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Eylül 2022 23:43
Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.

Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 22 lig maçından 18'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

İstanbul'da ev sahibi ekip 51, konuk takım ise 16 gol attı.

Galatasaray, 43. kez karşılaştığı Konyaspor'a galibiyet sayılarında da 31'e 4 üstünlük kurdu.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ