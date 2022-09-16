Galatasaray, Konyaspor'a sahasında yine yenilmedi

Galatasaray, lig tarihinde Konyaspor ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kaybetmedi.



Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 22 lig maçından 18'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 4'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.



İstanbul'da ev sahibi ekip 51, konuk takım ise 16 gol attı.



Galatasaray, 43. kez karşılaştığı Konyaspor'a galibiyet sayılarında da 31'e 4 üstünlük kurdu.





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