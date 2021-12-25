Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.
Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 7 maç aradan sonra kazandı ve 27 puanla 8. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada yer buldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
AYTAÇ KARA İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu Antalyaspor maçında orta sahada görev yaptı. Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
KEREM VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da sarı kart gören Marcao Teixeira ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DA KAPTAN FEGHOULI
Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda kaptanlık bandını Sofiane Feghouli taktı.
KEREM GETİRDİ, FEGHOULI ATTI
45+1. dakikada Galatasaray, kendi yarı sahasından kaptığı topla kontraatak şansı yakaladı. Kerem getirdiği topu, ceza sahasına koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
DOĞUKAN SİNİK, DİREĞE TAKILDI
Antalyaspor, 51. dakikada Galatasaray yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Güray Vural, atışı pasla kullandı ve ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.
KEREM'DEN HARİKA GOL
Mücadelenin 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan topla içeriye kat etti. Yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapan Aktürkoğlu, harika bir gole imza attı ve Galatasaray'a 2-0'lık üstünlüğü getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.
8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.
45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.
Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikada Sofiane Feghouli ve 52. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
Bu sonucun ardından Galatasaray, 7 maç aradan sonra kazandı ve 27 puanla 8. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada yer buldu.
Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.
AYTAÇ KARA İLK KEZ 11'DE
Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu Antalyaspor maçında orta sahada görev yaptı. Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.
KEREM VE MARCAO CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Galatasaray'da sarı kart gören Marcao Teixeira ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.
GALATASARAY'DA KAPTAN FEGHOULI
Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda kaptanlık bandını Sofiane Feghouli taktı.
KEREM GETİRDİ, FEGHOULI ATTI
45+1. dakikada Galatasaray, kendi yarı sahasından kaptığı topla kontraatak şansı yakaladı. Kerem getirdiği topu, ceza sahasına koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.
DOĞUKAN SİNİK, DİREĞE TAKILDI
Antalyaspor, 51. dakikada Galatasaray yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Güray Vural, atışı pasla kullandı ve ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.
KEREM'DEN HARİKA GOL
Mücadelenin 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan topla içeriye kat etti. Yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapan Aktürkoğlu, harika bir gole imza attı ve Galatasaray'a 2-0'lık üstünlüğü getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.
8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.
12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.
45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.
Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.