Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta karşılaşmasında Galatasaray, Fraport TAV Antalyaspor'u ağırladı.Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45+1. dakikadave 52. dakikada Keremkaydetti.Bu sonucun ardından Galatasaray, 7 maç aradan sonra kazandı ve 27 puanla 8. sırada yer aldı. Üç maçtır galibiyet alamayan Antalyaspor ise 22 puanla 14. sırada yer buldu.Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında Giresunspor'u ağırlayacak. Antalyaspor ise Göztepe deplasmanına gidecek.Galatasaray'da sezon başı transfer edilen Aytaç Kara ilk kez Süper Lig'de bir maça ilk 11'de çıktı. Tecrübeli futbolcu, Taylan Antalyalı'nın cezalı olduğu Antalyaspor maçında orta sahada görev yaptı. Aytaç Kara, ligde daha önce üç karşılaşmada sonradan oyuna dahil olmuştu.Galatasaray'da sarı kart gören Marcao Teixeira ve Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak olan Giresunspor maçında cezalı duruma düştü.Galatasaray'da takım kaptanları Fernando Muslera ve Arda Turan'ın yokluğunda kaptanlık bandını Sofiane Feghouli taktı.45+1. dakikada Galatasaray, kendi yarı sahasından kaptığı topla kontraatak şansı yakaladı. Kerem getirdiği topu, ceza sahasına koşu yapan Feghouli'ye aktardı. Cezayirli futbolcu, sol köşeye yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi.Antalyaspor, 51. dakikada Galatasaray yarı sahasında bir serbest vuruş kazandı. Güray Vural, atışı pasla kullandı ve ceza sahası içerisinde topla buluşan Doğukan Sinik'in şutu direkten oyun alanına geri döndü.Mücadelenin 52. dakikasında Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan topla içeriye kat etti. Yaklaşık 25 metreden vuruşunu yapan Aktürkoğlu, harika bir gole imza attı ve Galatasaray'a 2-0'lık üstünlüğü getirdi.5. dakikada Mustafa Muhammed'in ceza yayının sol tarafından çektiği şutta, kaleci Boffin'in müdahale ettiği top uzak kale direğinin dibinden kornere gitti.8. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın sağdan ortağında, Mustafa Muhammed'in ceza sahasında yaptığı kafa vuruşunda kaleci Boffin uzanarak topu çıkardı ve pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.12. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, kale sahası önünde Kerem Aktürkoğlu'nun kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.34. dakikada Doğukan Sinik'in soldan yaptığı ortada, ceza sahasında Amilton topu Floranus'a bıraktı. Bu futbolcunun uygun durumda yaptığı vuruşta, kaleci İsmail Çipe üzerine gelen topu kontrol etti.45+1. dakikada Galatasaray 1-0 öne geçti. Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla soldan ceza sahasına giren Feghouli, yaptığı sert vuruşla topu uzak köşeden ağlarla buluşturdu.Galatasaray maçın ilk yarısı 1-0 önde tamamladı.