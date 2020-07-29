Galatasaray kamp yeri arıyor

Galatasaray'da teknik heyet kamp yeri için çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray kamp yeri arıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Temmuz 2020 12:09
12 Ağustos'ta Florya'da toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi kamp yeri arıyor.

Antalya'daki aşırı sıcaklar nedeniyle kararsızlık yaşayan Galatasaray'da, yurt dışı seçeneği de pandemi süreci nedeniyle mümkün görünmüyor.

Teknik heyet ve kulüp yetkilileri, birkaç gün içinde kamp programını netleştirmeyi hedefliyor.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için