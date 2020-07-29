Galatasaray kamp yeri arıyor

12 Ağustos'ta Florya'da toplanacak olan Sarı-Kırmızılılar, yeni sezon öncesi kamp yeri arıyor.
Antalya'daki aşırı sıcaklar nedeniyle kararsızlık yaşayan Galatasaray'da, yurt dışı seçeneği de pandemi süreci nedeniyle mümkün görünmüyor.
Teknik heyet ve kulüp yetkilileri, birkaç gün içinde kamp programını netleştirmeyi hedefliyor.
Antalya'daki aşırı sıcaklar nedeniyle kararsızlık yaşayan Galatasaray'da, yurt dışı seçeneği de pandemi süreci nedeniyle mümkün görünmüyor.
Teknik heyet ve kulüp yetkilileri, birkaç gün içinde kamp programını netleştirmeyi hedefliyor.