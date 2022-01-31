Galatasaray, kamp için Antalya yolcusu

Tuzlaspor maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak. Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip salı günü Antalya'nın yolunu tutacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, kamp için Antalya yolcusu
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31 Ocak 2022 11:34
Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak.

Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip salı günü Antalya'nın yolunu tutacak.

Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Alanya maçı sonrasında İstanbul'a dönecek. 

 
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