Galatasaray, kamp için Antalya yolcusu

Tuzla maçı sonrasında iki gün izin yapan Galatasaraylı oyuncular bugün Florya'da toplanacak.
Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip salı günü Antalya'nın yolunu tutacak.
Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Alanya maçı sonrasında İstanbul'a dönecek.
Takımın performansından memnun olmayan Torrent, Alanya maçı için takımı kampa almak isterken sarı- kırmızılı ekip salı günü Antalya'nın yolunu tutacak.
Galatasaray, Pazar akşamı oynanacak Alanya maçı sonrasında İstanbul'a dönecek.