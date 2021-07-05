Galatasaray istiyordu, Trabzonspor devreye girdi!

Trabzonspor , sonrasında stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor. Bordo-mavili ekip savunma için 3 aday var: Mert Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer Toprak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray istiyordu, Trabzonspor devreye girdi!
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05 Temmuz 2021 13:43
Forvet ve sol bek transferlerine öncelik veren Trabzonspor , sonrasında stoper, orta saha ve kanat bölgesine takviye yapmayı düşünüyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı düzenlediği basın toplantısında, bu 3 mevki için de yerli oyuncular üzerinden çalışma yapıldığını belirtirken, savunmaya 3 aday var: Mert Çetin, Cenk Özkaçar ve Ömer Toprak.

Galatasaray'ın da ilgilendiği Mert Çetin'in bonservisi Roma'da bulunuyor. Geçen sezonu Verona'da kiralık geçiren 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye dönmeye sıcak bakıyor. 1.5 milyon Euro bonservis bedeliyle geçtiğimiz yıl Altay'dan Lyon'a giden Cenk'in kiralanması gündemde.

Maliyet araştırmaları

Ömer Toprak ise menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a teklif edildi. Werder Bremen formasıyla Bundesliga'da 26 maça çıkan Ömer, takımı küme düştüğü için ayrılmayı planlıyor. 31 yaşındaki Ömer, A Milli Takım 'da toplam 27 kez görev yapmıştı. 3 oyuncuyla ilgili de maliyet araştırmaları yapılıyor. 


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