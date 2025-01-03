Galatasaray'ın zorlu virajı başlıyor!

Göztepe'yi cumartesi günü evinde konuk edecek olan Galatasaray, bu karşılaşmayla birlikte 1 ay içerisinde 3 ayrı kulvarda tam 8 zorlu sınav verecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın zorlu virajı başlıyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Ocak 2025 10:42
Galatasaray'ın zorlu virajı cumartesi günü itibarıyla başlıyor.

Devre arasının sona ermesiyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Aslan, ikinci yarının perdesini yarın akşam evindeki Göztepe maçıyla açacak.

Bu karşılaşmayla birlikte 1 aylık süreç içerisinde Galatasaray'ı 3 ayrı kulvarda tam 8 zorlu sınav bekliyor.

Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen Cim Bom, Türkiye Kupası'na da Başakşehir karşısında iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Ajax (d) maçları ise Aslan'ın UEFA'daki kaderini belirleyecek. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery