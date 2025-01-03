Galatasaray'ın zorlu virajı başlıyor!

Galatasaray'ın zorlu virajı cumartesi günü itibarıyla başlıyor.
Devre arasının sona ermesiyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Aslan, ikinci yarının perdesini yarın akşam evindeki Göztepe maçıyla açacak.
Bu karşılaşmayla birlikte 1 aylık süreç içerisinde Galatasaray'ı 3 ayrı kulvarda tam 8 zorlu sınav bekliyor.
Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen Cim Bom, Türkiye Kupası'na da Başakşehir karşısında iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Ajax (d) maçları ise Aslan'ın UEFA'daki kaderini belirleyecek.
Devre arasının sona ermesiyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'nde çalışmalara başlayan Aslan, ikinci yarının perdesini yarın akşam evindeki Göztepe maçıyla açacak.
Bu karşılaşmayla birlikte 1 aylık süreç içerisinde Galatasaray'ı 3 ayrı kulvarda tam 8 zorlu sınav bekliyor.
Ligde zirvedeki yerini korumak isteyen Cim Bom, Türkiye Kupası'na da Başakşehir karşısında iyi bir başlangıç yapmayı planlıyor. Avrupa Ligi'ndeki Dinamo Kiev ve Ajax (d) maçları ise Aslan'ın UEFA'daki kaderini belirleyecek.