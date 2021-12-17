Galatasaray'ın yeni transferleri kıymete bindi!

Sezon başında kadrosuna genç ve gelecek vadeden isimleri katan Galatasaray'ın yeni transferleri değerlerini katladı. İşte Cicaldau, Morutan, Nelsson, Boey ve Berkan Kutlu'nun piyasa değerlerindeki o değişim...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın yeni transferleri kıymete bindi!
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17 Aralık 2021 10:32
Galatasaray, sezon başında hem genç hem de gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılara transfer olan yıldızlar, değerlerini artırmayı başardı.

Galatasaray'ın sezon başında takımı gençleştirirken aldığı isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı.

Sabah'ta yer alan habere göre Olimpiu Morutan 2.8 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyon euro'luk değerini 10 milyon euro seviyesine yükseltti.

Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 3.5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya ulaştı.

Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılıların Kamerunlu sağ beki Sacha Boey'un Rennes'den geldiğinde 2.5 milyon euro olan değeri de 4 milyon euro'ya yükseldi. 


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