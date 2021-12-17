Galatasaray'ın yeni transferleri kıymete bindi!

Galatasaray, sezon başında hem genç hem de gelecek vadeden isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılılara transfer olan yıldızlar, değerlerini artırmayı başardı.



Galatasaray'ın sezon başında takımı gençleştirirken aldığı isimler, Transfermarkt'a göre değerlerini artırdı.



Sabah'ta yer alan habere göre Olimpiu Morutan 2.8 milyon euro'dan 4 milyon euro'ya çıkarken, vatandaşı Cicaldau ise 6.5 milyon euro'luk değerini 10 milyon euro seviyesine yükseltti.



Danimarkalı stoper Victor Nelsson, 3.5 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya, Berkan Kutlu ise 3.3 milyon euro'dan 5 milyon euro'ya ulaştı.



Sakatlıklarla boğuşan sarı-kırmızılıların Kamerunlu sağ beki Sacha Boey'un Rennes'den geldiğinde 2.5 milyon euro olan değeri de 4 milyon euro'ya yükseldi.



