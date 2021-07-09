Galatasaray ile Real Betis arasındaki Alex Moreno pazarlıkları çıkmaza girdi.



Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, İspanyol sol bek Alex Moreno için Betis'e 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini sundu. Betis ise 7.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 500 bin euro kiralama bedeli istedi.



Bu talep nedeniyle Galatasaray'ın transferde geri adım attığı ve listesindeki alternatif isim Patrick van Aanholt ile görüşeceği de vurgulandı.



27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.



ALEX MORENO'NUN PERFORMANSI



Rayo Vallecano: 127 maç, 9 gol, 9 asist

Real Betis: 58 maç, 1 gol, 6 asist

Elche: 41 maç, 2 gol, 4 asist

Mallorca: 32 maç, 2 gol, 1 asist

Llagostrera: 31 maç, 2 gol



