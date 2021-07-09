Galatasaray'ın Moreno isteği çıkmaza girdi!

Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptığı Alex Moreno için Real Betis, 7.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir talepte bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Moreno isteği çıkmaza girdi!
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09 Temmuz 2021 12:34
Galatasaray ile Real Betis arasındaki Alex Moreno pazarlıkları çıkmaza girdi.

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Galatasaray, İspanyol sol bek Alex Moreno için Betis'e 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte kiralama teklifini sundu. Betis ise 7.5 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte 500 bin euro kiralama bedeli istedi.

Bu talep nedeniyle Galatasaray'ın transferde geri adım attığı ve listesindeki alternatif isim Patrick van Aanholt ile görüşeceği de vurgulandı.

27 yaşındaki Alex Moreno, bu sezon La Liga'da 23 maçta 1785 dakika süre alırken 2 asist yapma başarısı gösterdi. Moreno, 2019 Ağustos'ta Rayo Vallecano'dan 7 milyon euro bonservisle transfer edilmişti.

ALEX MORENO'NUN PERFORMANSI

Rayo Vallecano: 127 maç, 9 gol, 9 asist
Real Betis: 58 maç, 1 gol, 6 asist
Elche: 41 maç, 2 gol, 4 asist
Mallorca: 32 maç, 2 gol, 1 asist
Llagostrera: 31 maç, 2 gol 


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