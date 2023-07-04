Galatasaray, geçtiğimiz yıl yaptığı transferlerin karşılığını aldı ve 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Yaz transfer döneminde ve devre arasında yaptığı takviyelerle adından söz ettiren Galatasaray bu hamlelerine devam etmek istiyor.
Ligde ipi göğüsleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray kadrosunu teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçlendirecek.
LİSTEDE İSİM ÇOK
Galatasaray'ın transfer listesine ise birçok yıldız isim bulunuyor. Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'un, transfer çalışmalarına hız vereceği öğrenildi.
Galatasaray'da ilk hedef ise transferleri bu süreçte yetiştirmek ve adaptasyonu kısa sürede sağlamak. Bu doğrultuda Cimbom'da Erden Timur'un İngiltere'ye uçacağı ve transfer görüşmelerine son noktayı koyacağı aktarıldı.
İLK HEDEF SOL BEK
Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Taşdemir ile mukavele yenilenmedi. Devre arasında Hatayspor'dan kiralık gelen Sam Adekugbe ile de yollar ayrıldı. Kazımcan Karataş'la yola devam edecek Galatasaray, bu bölgeye Devler Ligi klasında yıldız bir isim katmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine gelen isim ise eski yıldızı Alex Telles oldu. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonu Sevilla'ya kiralık geçiren Brezilyalı sol beke talip oldu.
Manchester United ile 1 yıllık mukavelesi kalan 30 yaşındaki sol bekin, bu bölgedeki açığı kapatacağı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Telles, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
İKİNCİ HEDEF ELANGA
Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın yine Manchester United'da forma giyen Anthony Elanga'yı listesine aldığı öğrenildi. Manchester altyapısından yetişen Elanga, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
Galatasaray bu transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor. Manchester United'ın da oyuncunun gelişimi açısından bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. 21 yaşındaki İsveçli kanat, geçtiğimiz sezon 26 maçta 702 dakika süre aldı ve 2 asistlik performans gösterdi. Genç kanat oyuncusu aynı zamanda Sacha Boey'la aynı danışmanlık şirketine sahip.
Ligde ipi göğüsleyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi elemelerini de geçerek gruplar aşamasına kalmak istiyor. Bu doğrultuda Galatasaray kadrosunu teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda güçlendirecek.
LİSTEDE İSİM ÇOK
Galatasaray'ın transfer listesine ise birçok yıldız isim bulunuyor. Galatasaray'ın başkan vekili Erden Timur'un, transfer çalışmalarına hız vereceği öğrenildi.
Galatasaray'da ilk hedef ise transferleri bu süreçte yetiştirmek ve adaptasyonu kısa sürede sağlamak. Bu doğrultuda Cimbom'da Erden Timur'un İngiltere'ye uçacağı ve transfer görüşmelerine son noktayı koyacağı aktarıldı.
İLK HEDEF SOL BEK
Bu sezon sol bek bölgesinden istediği verimi alamayan Galatasaray'ın önceliği bu mevki olacak. Sarı-kırmızılılarda sezon sonunda sözleşmesi bitecek Emre Taşdemir ile mukavele yenilenmedi. Devre arasında Hatayspor'dan kiralık gelen Sam Adekugbe ile de yollar ayrıldı. Kazımcan Karataş'la yola devam edecek Galatasaray, bu bölgeye Devler Ligi klasında yıldız bir isim katmayı planlıyor.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın gündemine gelen isim ise eski yıldızı Alex Telles oldu. Sarı-kırmızılılar geçtiğimiz sezonu Sevilla'ya kiralık geçiren Brezilyalı sol beke talip oldu.
Manchester United ile 1 yıllık mukavelesi kalan 30 yaşındaki sol bekin, bu bölgedeki açığı kapatacağı bekleniyor. Geçtiğimiz sezon 38 maça çıkan Telles, 3 asistlik katkı sağlamıştı.
İKİNCİ HEDEF ELANGA
Kanat bölgesini güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın yine Manchester United'da forma giyen Anthony Elanga'yı listesine aldığı öğrenildi. Manchester altyapısından yetişen Elanga, geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor.
Galatasaray bu transferi kiralama yöntemiyle bitirmek istiyor. Manchester United'ın da oyuncunun gelişimi açısından bu teklife sıcak bakabileceği kaydedildi. 21 yaşındaki İsveçli kanat, geçtiğimiz sezon 26 maçta 702 dakika süre aldı ve 2 asistlik performans gösterdi. Genç kanat oyuncusu aynı zamanda Sacha Boey'la aynı danışmanlık şirketine sahip.