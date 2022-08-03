Galatasaray'ın lig tarihindeki performansı

O G B M A Y Puan 2122 1193 537 392 3723 1879 3652

O G B M A Y Puan 34 26 5 3 82 34 83

O G B M A Y Puan 30 8 13 9 28 26 29

Sezon Derecesi O G B M A Y Puan 1959 2. 16 8 6 2 19 11 22 1959-60 3. 38 24 10 4 74 23 58 1960-61 2. 38 27 6 5 75 19 60 1961-62 Şampiyon 38 23 11 4 52 18 57 1962-63 Şampiyon 42 28 11 3 105 35 67 1963-64 3. 34 16 10 8 49 27 42 1964-65 3. 30 14 11 5 51 31 39 1965-66 2. 30 17 8 5 53 20 42 1966-67 3. 32 12 17 3 53 33 41 1967-68 3. 32 13 10 9 44 36 36 1968-69 Şampiyon 30 19 8 3 49 14 46 1969-70 7. 30 10 10 10 27 21 30 1970-71 Şampiyon 30 17 8 5 51 18 42 1971-72 Şampiyon 30 17 8 5 34 14 42 1972-73 Şampiyon 30 19 9 2 47 12 47 1973-74 5. 30 13 9 8 29 16 35 1974-75 2. 30 16 6 8 36 24 38 1975-76 3. 30 12 13 5 36 23 37 1976-77 5. 30 10 13 7 36 26 33 1977-78 3. 30 13 12 5 38 26 38 1978-79 2. 30 17 7 6 47 17 41 1979-80 9. 30 8 13 9 28 26 29 1980-81 3. 30 13 8 9 28 25 34 1981-82 11. 32 10 12 10 26 26 32 1982-83 3. 34 17 19 7 50 33 44 1983-84 3. 34 17 10 7 54 29 44 1984-85 5. 34 11 14 9 34 28 36 1985-86 2. 36 20 16 0 57 20 56 1986-87 Şampiyon 36 23 8 5 55 24 54 1987-88 Şampiyon 38 27 9 2 86 35 90 1988-89 3. 36 20 9 7 76 31 69 1989-90 4. 34 19 6 9 59 26 63 1990-91 2. 30 19 7 4 63 31 64 1991-92 3. 30 19 3 8 54 35 60 1992-93 Şampiyon 30 20 6 4 74 21 66 1993-94 Şampiyon 30 22 4 4 67 28 70 1994-95 3. 34 21 6 7 76 38 69 1995-96 4. 34 21 5 8 67 38 68 1996-97 Şampiyon 34 25 7 2 90 30 82 1997-98 Şampiyon 34 23 6 5 86 43 75 1998-99 Şampiyon 34 23 9 2 85 30 78 1999-00 Şampiyon 34 24 7 3 77 23 79 2000-01 2. 34 23 4 7 77 35 73 2001-02 Şampiyon 34 24 6 4 75 31 78 2002-03 2. 34 24 5 5 61 27 77 2003-04 6. 34 15 9 10 56 47 54 2004-05 3. 34 24 4 6 64 25 76 2005-06 Şampiyon 34 26 5 3 82 34 83 2006-07 3. 34 15 11 8 58 37 56 2007-08 Şampiyon 34 24 7 3 64 23 79 2008-09 5. 34 18 7 9 57 39 61 2009-10 3. 34 19 7 8 61 35 64 2010-11 8. 34 14 4 16 41 46 46 2011-12 Şampiyon 40 25 11 4 78 30 86 2012-13 Şampiyon 34 21 8 5 66 35 71 2013-14 2. 34 18 11 5 59 32 65 2014-15 Şampiyon 34 24 5 5 60 35 77 2015-16 6. 34 13 12 9 69 49 51 2016-17 4. 34 20 4 10 65 40 64 2017-18 Şampiyon 34 24 3 7 75 33 75 2018-19 Şampiyon 34 20 9 5 72 36 69 2019-20 6. 34 15 11 8 55 37 56 2020-21 2. 40 26 6 8 80 36 84 2021-22 13. 38 14 10 14 51 53 52

Galatasaray, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile yapacağı maçla lig tarihinde 65. sezonuna girecek.Sarı-kırmızılılar, önemli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi ligde tüm sezonlarda yer aldı ve toplamda 22 kezle en fazla şampiyonluk yaşayan takım olma başarısı gösterdi.Ligdeki en kötü derecesi 13'üncülük olan Galatasaray, en farklı skorlu galibiyetlerini 8-0 ile Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı, en farklı skorlu yenilgiyi ise 6-0 ile Fenerbahçe karşısında yaşadı.Galatasaray, lig tarihinde oynadığı 2 bin 122 maçta bin 193 galibiyet, 537 beraberlik, 392 yenilgi alırken, 3 bin 723 gol atıp, kalesinde bin 879 gol gördüSarı-kırmızılı takımın lig tarihindeki "en"leri şöyle:En iyi derecesi: Şampiyon (22 kez). 1961-1962, 1962-1963, 1968-1969, 1970-1971, 1971-1972, 1972-1973, 1986-1987, 1987-1988, 1992-1993, 1993-1994, 1996-1997, 1997-1998, 1998-1999, 1999-2000, 2001-2002, 2005-2006, 2007-2008, 2011-2012, 2012-2013, 2014-2015, 2017-2018, 2018-2019En kötü derecesi: 13. (2021-2022)En iyi sezonu: 2005-2006En kötü sezonu: 1979-1980En çok maç kazandığı sezon: 1960-1961, 1987-1988 (38 maçta 27 galibiyet)En az maç kazandığı sezon: 1979-1980 (30 maçta 8 galibiyet)En çok berabere kaldığı sezon: 1966-1967 (32 maçta 17 beraberlik)En az berabere kaldığı sezon: 1991-1992'de (30 maçta 3), 2017-2018'de (34 maçta 3)En az yenildiği sezon: 1985-1986 (30 maçta namağlup)En çok yenildiği sezon: 2010-2011 (34 maçta 16 yenilgi)En çok gol attığı sezon: 1962-1963 (42 maçta 105 gol)En az gol attığı sezon: 1981-1982 (32 maçta 26 gol)En az gol yediği sezon: 1972-1973 (30 maçta 12 gol)En çok gol yediği sezon: 2021-2022 (38 maçta 53 gol)En farklı skorlu galibiyeti: 8-0 (1959-1960 Altınordu, 1992-1993 MKE Ankaragücü)En farklı skorlu yenilgisi: 6-0 (Fenerbahçe 2002-2003)En gollü maçı: 9-2 (Adana Demirspor 1982-1983)En iyi gol averajı: 1996-1997 (artı 60) (90-30)En kötü gol averajı: 2010-2011 (eksi 5) (41-46)Galatasaray'ın lig tarihinde sezonlara göre performansı şöyle:Not: 2011-2012 sezonu, 34 haftalık Lig Grubu ve 6 haftalık Süper Final Şampiyonluk Grubu maçlarının birleştirilmesiyle değerlendirmeye alınmıştır.