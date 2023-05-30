Galatasaray'ın kozu Mauro Icardi

Bu sezon Galatasaray'ın gol yollarındaki en büyük silahı Mauro İcardi oldu.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, çıktığı 22 lig maçında sağladığı 19 gol ve 7 asistlik katkıyla Aslan'ı zirveye taşıyan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında da İcardi'ye güveniyor.
Tecrübeli oyuncuya bu kadar güvenilmesinin nedenlerinden biri de İcardi'nin takımının bulduğu son 6 golün tamamına imza atması... Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor mücadelelerinde atılan tüm goller İcardi'nin ayağından geldi.
Arjantinli forvet, Ankaragücü maçında da atacağı gol ya da gollerle takımına şampiyonluğu getirmek istiyor.
Yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kiralık olarak gelen Arjantinli yıldız, çıktığı 22 lig maçında sağladığı 19 gol ve 7 asistlik katkıyla Aslan'ı zirveye taşıyan isimlerin başında geldi. Sarı-kırmızılı takım, Ankaragücü deplasmanında da İcardi'ye güveniyor.
Tecrübeli oyuncuya bu kadar güvenilmesinin nedenlerinden biri de İcardi'nin takımının bulduğu son 6 golün tamamına imza atması... Başakşehir, İstanbulspor ve Sivasspor mücadelelerinde atılan tüm goller İcardi'nin ayağından geldi.
Arjantinli forvet, Ankaragücü maçında da atacağı gol ya da gollerle takımına şampiyonluğu getirmek istiyor.