Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.
Bu kapsamda Gaziantep maçı öncesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Kaleci: Günay Güvenç, Jankat yılmaz
Defans: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakçı,
Orta saha: Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina
Forvet: Ahmed Kutucu
EKSİKLER
Victor Osimhen
Mauro Icardi
Alvaro Morata
Derrick Köhn
Carlos Cuesta
Victor Nelsson
