07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray'ın kamp kadrosunda flaş eksikler

Galatasaray Gaziantep FK maçının kadrosunu açıkladı. Victor Osimhen, Alvaro Morata ve Mario Icardi'nin olmaması ise taraftarları şaşırttı.

Son şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in yeni sezonundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor.

Bu kapsamda Gaziantep maçı öncesinde kamp yapacak olan sarı-kırmızılılar kamp kadrosunu açıkladı.

İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:

Kaleci: Günay Güvenç, Jankat yılmaz

Defans: Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Abdülkerim Bardakçı,

Orta saha: Rolland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Nicolo Zaniolo, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina

Forvet: Ahmed Kutucu

EKSİKLER
Victor Osimhen
Mauro Icardi
Alvaro Morata
Derrick Köhn
Carlos Cuesta
Victor Nelsson

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Alanyaspor 0 0 0 0 0 0 0
2 Antalyaspor 0 0 0 0 0 0 0
3 Beşiktaş 0 0 0 0 0 0 0
4 Eyüpspor 0 0 0 0 0 0 0
5 Karagümrük 0 0 0 0 0 0 0
6 Fenerbahçe 0 0 0 0 0 0 0
7 Galatasaray 0 0 0 0 0 0 0
8 Gaziantep FK 0 0 0 0 0 0 0
9 Gençlerbirliği 0 0 0 0 0 0 0
10 Göztepe 0 0 0 0 0 0 0
11 Başakşehir 0 0 0 0 0 0 0
12 Kasımpaşa 0 0 0 0 0 0 0
13 Kayserispor 0 0 0 0 0 0 0
14 Kocaelispor 0 0 0 0 0 0 0
15 Konyaspor 0 0 0 0 0 0 0
16 Rizespor 0 0 0 0 0 0 0
17 Samsunspor 0 0 0 0 0 0 0
18 Trabzonspor 0 0 0 0 0 0 0
