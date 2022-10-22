Galatasaray mevcut kadrosundaki Kuzeyli isimler Victor Nelsson ve Mathias Ross'un performanslarından memnun.



İki stoper de futbolları kadar, karakterleri, disiplinleri ve iş ahlaklarıyla ön plana çıkıyor.



Sarı-kırmızılı kulüp bu sebeple Danimarka pazarı üzerinden yürümeye devam etmek istiyor.



Hedefte iki Viking daha var: Valerenga forması giyen Osame Sahraoui ve Kopenhag'da top koşturan Victor Kristiansen.



Osame 21 yaşında. Kulübüyle olan kontratı sezon sonu bitiyor. Sol kanatta oynuyor. Gelişime açık bir oyuncu. Bonservisi 4 milyon euro. Sol bek mevkisinde görev yapıyor.



Kristiansen ise 19 yaşında. Kopenhag ile 2 yıl daha kontratı var. Galatasaray gelecek vadeden iki ismi de renklerine katmak istiyor.



OSAME SAHRAOUI KİMDİR?



11 Haziran 2001 tarihinde Oslo'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Valerenga'da başladı. 2019'da A takıma yükseldi. Fas asıllı futbolcu, 1.70 cm boyunda ve sol kanatta görev yapıyor. Yıldız adayı ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor. Güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon euro...



VICTOR KRISTIANSEN KİMDİR?



16 Aralık 2002'de Danimarka'da dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine Kopenhag altyapısında başladı. 2021'de A takıma yükseldi. 1.81 cm boyundaki Kristiansen defans hattında sol bek olarak görev yapıyor. Sol ayaklı oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon euro.



