Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında 21 Nisan Pazar günü Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek Galatasaray'da gözler Arjantinli golcü Mauro Icardi'ye çevrildi.
Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.
SON 4 MAÇTA 5 GOL
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Tecrübeli santrfor, yarınki Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 41 resmi maça çıkan Icardi, 26 gol attı ve 11 asiste imza attı.
Sarı-Kırmızılılar, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.
SON 4 MAÇTA 5 GOL
Süper Lig'de çıktığı son 4 maçta 5 gol atan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Tecrübeli santrfor, yarınki Pendikspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Galatasaray formasıyla toplam 41 resmi maça çıkan Icardi, 26 gol attı ve 11 asiste imza attı.