Galatasaray'ın Final Four'daki rakibi belli oldu!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi belli oldu. Sarı-Kırmızılılar, La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Final Four'daki rakibi belli oldu!
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16 Nisan 2025 20:45
Son güncelleme 17 Nisan 2025 01:47
FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Galatasaray, 15 Nisan Salı akşamı çeyrek finalde ERA Nymburk'u saf dışı bırakmış ve adını Final Four'a yazdırmıştı. Bugün ise Sarı-Kırmızıların yarı finaldeki rakibi belli oldu.

Galatasaray, yarı finalde Kanarya Adaları temsilcisi La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Derthona Basket'i 2-0'la saf dışı bırakan Tenerife, böylelikle temsilcimizin rakibi belli oldu.

Yarı final karşılaşması, çeyrek finaldeki AEK – Nanterre serisinin sonucuna göre Atina veya Paris'te oynanacak. Bu yıl Final Four; AEK'in turu geçmesi halinde Atina'da, Nanterre'in geçmesi durumunda ise Paris'te düzenlenecek.

Final Four organizasyonu, 9 ila 11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Kaynak: Eurohoops

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