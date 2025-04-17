Galatasaray'ın Final Four'daki rakibi belli oldu!

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden temsilcimiz Galatasaray, 15 Nisan Salı akşamı çeyrek finalde ERA Nymburk'u saf dışı bırakmış ve adını Final Four'a yazdırmıştı. Bugün ise Sarı-Kırmızıların yarı finaldeki rakibi belli oldu.



Galatasaray, yarı finalde Kanarya Adaları temsilcisi La Laguna Tenerife ile kozlarını paylaşacak. Çeyrek finalde Derthona Basket'i 2-0'la saf dışı bırakan Tenerife, böylelikle temsilcimizin rakibi belli oldu.



Yarı final karşılaşması, çeyrek finaldeki AEK – Nanterre serisinin sonucuna göre Atina veya Paris'te oynanacak. Bu yıl Final Four; AEK'in turu geçmesi halinde Atina'da, Nanterre'in geçmesi durumunda ise Paris'te düzenlenecek.



Final Four organizasyonu, 9 ila 11 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.



Kaynak: Eurohoops



