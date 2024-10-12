Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

Sezonu zirvede tamamlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray'da ocak ayı için arayışlar hızlandı. Sarı-kırmızılılar, yaz transfer döneminin son gününde kadrosuna katamadığı yıldız futbolcuyu ara transfer döneminde renklerine bağlamak için düğmeye bastı. İşte o isim ve detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
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12 Ekim 2024 12:14
Galatasaray geçtiğimiz yaz transfer döneminde ilgilendiği Ruben Vargas için yeniden harekete geçecek. Cimbom transferin son gününde oyuncuyu kadrosunu katamamıştı.

Takvim'in haberine göre; sarı-kırmızılı ekibin 28 yaşındaki ismi ocak ayı için yeniden transfer listesine aldığı öne sürüldü.

Piyasa değeri 9 milyon Euro olan İsviçreli kanadın, Augsburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 yılında sona erecek.

Oyuncunun en önemli özellikleri ise; hızlı dripling becerisi, top tekniği, şut gücü ve pozisyon bilgisi olarak göze çarpıyor.

HEDEF GENİŞ ROTASYON

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transferi ve Yunus Akgün'ün rotasyonda alternatifinin olmaması Okan Buruk'un elini kolunu bağladı.

Kanat bölgesinde takımın hücum dinamiklerinin etkisizliği gözden kaçmayan ayrı bir detay. Aslan bu nedenle o bölgede geniş bir rotasyon hedefliyor. Kulüpte genç ve potansiyelli oyuncuların transferinin yararlı olacağı düşüncesi hakim.

Öte yandan devre arasında, scout ekibinin belirlediği kriterlere göre transfer yapılacağı ifade edildi. 

 
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