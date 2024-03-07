Galatasaray'ın çimentosu: Lucas Torreira

Torreira, Galatasaray orta sahasını adeta tek başına taşımakla kalmıyor, takım içinde tam bir çimento görevi görüyor. Egosuz tavrıyla Okan Buruk'a sorun çıkarmayıp işini kolaylaştırıyor.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın çimentosu: Lucas Torreira
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07 Mart 2024 12:36
Galatasaray'ın başarısında pek çok ismin katkısı var. Yönetimin takımla yakından ilgilenmesi, Okan Buruk'un taktik ve psikolojik yaklaşımı ve taraftarın bitmez desteği... Oyuncuların kalitesi de bu unsurların başında geliyor.

Yıldızlar topluluğu kadro sahada başarılıyken kimi zaman sorunlar yaşanabiliyor. Bir dönem Icardi, son olarak Oliveira ve Zaha ile yaşanan gerilimler bunun bir örneği. Ancak bir isim var ki hem futbolculuğuyla hem de duruşuyla Galatasaray'ın adeta ruhu gibi: Lucas Torreira...

TEKNİK HEYETİN SİGORTASI

Takıma katıldığı 2022 yazından bu yana sakatlık ve ceza dışında neredeyse maç kaçırmayan Torreira, ligin en iyi orta sahalarından olarak kendini kanıtladı. Uruguaylı, etrafındaki isimler değişmesine rağmen sallanmadı. Form düşüklüğü neredeyse yaşamadı.

Bu oyuncunun egodan uzak tavrı, kimseye sorun yaşamaması ve soyunma odasında tam bir çimento görevi görmesi de Okan Buruk'un takımda en güvendiği isimlerden biri olmasını sağladı. Galatasaraylılar, "Böyle yıldızı can kurban" diyor...

YÜZDE 90 İSABETLİ

Süper Lig'de bu sezon maç başına en fazla isabetli pas veren oyuncu, yüzde 90'lık oranla Lucas Torreira: Maç başına 52,28 pas...

Galatasaray formasıyla 70 resmi maçı çıkan Lucas Torreira, üç asist yaptı ancak çok arzuladığı golü henüz atamadı. Torreira, bu durumu, "Gol atmayı çok istiyorum ama takılmıyorum. Zamanı gelince olacak. Belki de en önemli golü atacağım" şeklinde değerlendiriyor. 

 
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