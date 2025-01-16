Galatasaray'ın bitirme oranı yükseldi

Trendyol Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturan Galatasaray, oynadığı toplam 18 maçta rekorları altüst ederek en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 8 puan fark atmasını bildi. 18 maçta 16 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 50 puan toplayan Sarı-Kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 51 gol atıp kalesinde ise 21 gol gördü. Teknik direktör Okan Buruk'un harika performansı geçen sezon 102 puanla elde edilen şampiyonlukla kıyaslanmaya şimdiden başlandı. Geçen sezonun ilk 18 haftasıyla bu sezonun istatistikleri karşılaştırdığımızda ortaya ilginç veriler çıktı.
BİTİRME ORANI YÜKSELDİ
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray bu sezon, geçen sezonki pek çok parametrenin gerisinde kaldı. Ancak kendi sahasından çıkarken ön alanda kapılan topların gole çevrilme oranı (0.05'ten 0.22) müthiş şeklide arttı. Aynı şekilde direkt hücuma kalkma da (2.00'dan 2.56) rakip Fenerbahçe ile olan bu sezonki farkı getiren unsurlar oldu. Geçen sezonun ilk 18 haftasında 45 puanla tamamlayan Galatasaray kulübü, bu sezon 5 puan daha fazla toplamayı başardı. Galatasaray'da en belirgin düşüş topla oynamada oldu. Topla oynama 61.7'den, 55.9'a geriledi...
OSİMHEN VE BARIŞ ZİRVEDE
Galatasaray, bu sezon 18 maçta 51 gol atma başarısı gösterdi. 51 golün 2'sini rakipler kendi kalesine attı. 49 gol ise 12 farklı isimden geldi. Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın 10'ar golü bulunuyor. Bu ikiliyi Yunus Akgün 6 golle takip ediyor. Yedek kulübesinden gelerek skor katkısı yapan Michy Batshuayi ise 5 kez ağları sarsmasını bildi. Mertens ve sezonu kapatan Icardi'nin 4'er golü bulunuyor. Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun 2'şer golü bulunuyor. Torreira ve Sallai 1'er gol atarak takımına skor katkısı sağladı.
BİTİRME ORANI YÜKSELDİ
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Galatasaray bu sezon, geçen sezonki pek çok parametrenin gerisinde kaldı. Ancak kendi sahasından çıkarken ön alanda kapılan topların gole çevrilme oranı (0.05'ten 0.22) müthiş şeklide arttı. Aynı şekilde direkt hücuma kalkma da (2.00'dan 2.56) rakip Fenerbahçe ile olan bu sezonki farkı getiren unsurlar oldu. Geçen sezonun ilk 18 haftasında 45 puanla tamamlayan Galatasaray kulübü, bu sezon 5 puan daha fazla toplamayı başardı. Galatasaray'da en belirgin düşüş topla oynamada oldu. Topla oynama 61.7'den, 55.9'a geriledi...
OSİMHEN VE BARIŞ ZİRVEDE
Galatasaray, bu sezon 18 maçta 51 gol atma başarısı gösterdi. 51 golün 2'sini rakipler kendi kalesine attı. 49 gol ise 12 farklı isimden geldi. Osimhen ve Barış Alper Yılmaz'ın 10'ar golü bulunuyor. Bu ikiliyi Yunus Akgün 6 golle takip ediyor. Yedek kulübesinden gelerek skor katkısı yapan Michy Batshuayi ise 5 kez ağları sarsmasını bildi. Mertens ve sezonu kapatan Icardi'nin 4'er golü bulunuyor. Gabriel Sara, Davinson Sanchez ve Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu'nun 2'şer golü bulunuyor. Torreira ve Sallai 1'er gol atarak takımına skor katkısı sağladı.