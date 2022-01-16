Galatasaray'ın Barkley için transfer yarışı

Galatasaray, Chelsea'de forma giyen Ross Barkley'i transfer etmek için harekete geçmeye hazırlanıyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; EPA
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Galatasaray'ın Barkley için transfer yarışı
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16 Ocak 2022 13:18
Galatasaray, ara transfer döneminde yıldız bir ismi listesine aldı. Domenec Torrent'in talebi doğrultusunda Sarı-kırmızılı kurmaylar Premier Lig'de Chelsea forması giyen orta saha oyuncusu Ross Barkley'i kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor.

CİDDİ BİR MESAİ HARCAYACAK

28 yaşındaki İngiliz oyuncuyu satın alma opsiyonu ile birlikte kiralamak isteyen Galatasaray yönetimi, bunun için birçok kulüple yarışmak zorunda kalacağı gibi yaklaşık 13 milyon Euro olan bonservis ücretini düşürmek için ciddi bir mesai harcayacak. Sarı-kırmızılı kurmaylar ilk etapta 8 milyon Euro gibi satın alma opsiyonunu sözleşmeye koydurmak için çaba sarf edecek.

PEŞİNDE BİRÇOK EKİP VAR

Ancak Ross Barkley'i Newcastle United, Leeds United ve Burnley gibi İngiliz kulüpleri dışında bazı İtalyan takımlarının da istediği öğrenildi. Birçok önemli kulübün listesindeki Barkley için Galatasaray'da yönetimi zorlu bir süreç bekliyor.

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