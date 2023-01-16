Galatasaray'ın Artem Dovbyk planı!

Sarı-kırmızılı takımın mevcut kadrosunun hücum hattında Mauro Icardi, Bafetimbi Gomis ve Haris Seferovic bulunuyor.Kiralık olarak forma giyen Icardi, sezon sonunda PSG'ye dönecek. Sonrasında bir girişim yapılırsa Tangocu yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir. Gomis'in mukavelesi ise sezon sonunda tamamlanacak ve onunla da sözleşme yenilenmesi beklenmiyor.Benfica'dan kiralanan Seferovic'le de yola devam edilmeyecek. Aslan'da şu anda forvet takviyesi acil olmasa da yeni sezon için kesinlikle takviye gerekiyor.Nantes'a kiralanan Mustafa Muhammed ise 5 milyon 750 bin euroluk opsiyon kullanılırsa Fransa'da kalacak. Muhammed geri dönse bile önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünülmüyor.Galatasaray bu sebeple Dnipro forması giyen Artem Dovbyk için şimdiden harekete geçti. Mukavelesi 31 Aralık 2023'te sona erecek 25 yaşındaki futbolcu için Ukrayna temsilcisine düşük bir bonservis bedeli teklif edilecek.Şimdiden anlaşma sağlanması halinde Dovbyk, yaz aylarına kadar takımında kalacak. Sonrasında Sarı-Kırmızılı kulübe katılacak.